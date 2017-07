HOMSES MAALEHES: Ronijad murendavad Haapsalu piiskopilinnuse rabedaid müüre

Kui Haapsalu piiskopi- linnus olnuks Liivi sõja ajal samasuguses olukorras nagu praegu, poleks vaja olnud suurt jõudu selle vallutamiseks – hõredad müürid kujutanuks pigem kaitsjatele endile ohtu.

Esimesed piiskopilinnuse müüride kivid pandi paika üle 700 aasta tagasi. Mitmes ehitusperioodis linnus laienes ja müürid laoti aina kõrgemaks, kohati kuni 15meetriseks.

Järgnes laastav Liivi sõda, taas ülesehitustöö, suur tulekahju... Üks häda ajas teist taga.

Nüüd on XXI sajand ja hädad jätkuvad. Paljunäinud linnusemüürid ei vaja hävimiseks enam uut sõda. Kaitserajatisest kukub välja maakive, ja seda nii looduse kui ka inimese kaasabil.

„Mure on see, et ronitakse müüridel,“ ütles Haapsalu piiskopilinnuse juhataja Kaire Tooming.

Mitte et see oleks mingi uus probleem – linnusevaremetes on alati ronitud, aga alati pole müürid olnud nii pudedad, kui need nüüd on.

„Ronimine teeb müüridele viga. Seda me teame, mis juhtub inimesega, kui ta müürilt alla kukub või kivi talle peale kukub, aga keegi ei mõtle selle peale, et ka müürid saavad viga,“ rääkis Tooming.

Tasuta sissepääs

” Me ei jõua müüre nii palju parandada, kui palju need katki lähevad.

Viimastel aastatel pole olnud juhtumeid, et mõni inimene oleks müüridelt kukkudes tõsiselt viga saanud, aga see on õnnemäng. Iga „õnnestunud“ ringkäik paekividest rinnatisel valmistab ette peatset õnnetust, sest ronija raskuse all kivid loksuvad ning lõpuks on vana mördisegu muutunud pulbriks. Kes ja millal koos lahti murtud kiviga müürilt alla prantsatab, seda saab hiljem teada.

Müüril ronijatega on probleeme kogu linnuse perimeetril. „Panime tänavu kinni mõned augud Lõunavärava juures, kus on ülesronimise kohad,“ rääkis Tooming. „Inimesed, kes seal (väljaspool – I. S.) müüri ääres elavad, ütlevad, et eriti probleemaatiliseks läheb siis, kui on suured üritused. Loodetakse sealt sisse ronida, et üritusele tasuta saada.“

Linnuse lõunaküljes on müüri juba aastate eest toestatud. Kõrval on varing, mis vajab kindlustamist. Ivar Soopan

Üks kõige ohtlikumaid müüriosi on linnuse idaküljel. Kagunurgas asub Põlluväravatorn, mis on seest mõningal määral renoveeritud ja kindlustatud ning seepärast külastajatele avatud. Sealt aga ronivad julgemad idamüürile ja liiguvad mööda seda kuni Aiatornini, mille ees on lava.

See teekond kulgeb ligi kaheksa meetri kõrgusel kitsal müüril, mille all on tahvlid kirjaga „Stopp! Varisemisoht“.

Kuigi kaine mõistusega inimene väldiks hoiatustega paikades liikumist, ei ole paar silti piisavad. „Peame Põlluväravatorni kinni panema,“ nentis Kaire Tooming. Varsti ehitatakse torni sissepääsule uks ette ja üks huvitav paik jääb turistidel edaspidi nägemata.

„See ei ole üldse nali,“ märkis Tooming. „Ronimise probleem on olnud kogu aeg, kui varemed on olnud, aga kui võtta lihtsalt bürokraatlikust seisukohast, siis meile on see väga kallis. Me ei jõua müüre nii palju parandada, kui palju need katki lähevad.“

2010. aasta maikuus pildistas tollane Haapsalu linnaarhitekt Tõnis Padu piiskopilinnuse lagunenud lõunamüüri. Nüüdseks on selle alumist osa pisut kindlustatud. Tõnis Padu

Samas paigas juulikuus 2017 tehtud pilt. Ivar Soopan

Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid parandab müüre jõudumööda kogu aeg. Tänavu on selleks raha umbes 5000 eurot. Nii jõutakse üle käia vaid kõige varisemisohtlikud kohad.

Näiteks 7–8meetrine linnuse lõunamüür Põlluväravatorni kõrval on alt ja keskelt nii hõre, et sinna ei julgeks kättki toetada. Sihtasutus on hiljuti müüri alaosa kindlustanud, et kogu müür alla ei vajuks.

Aastaid vana probleem

Selle tööga oli kiire – juba 2010. aastal tõi toonane linnaarhitekt ja muinsuskaitse spetsialist Tõnis Padu selle paiga kui eriti ohtliku kultuurimälestiste riiklikus registris fotol eraldi välja. „Müüri tornipoolse lõigu välispind on ulatuslikult kahjustatud. Müüri varisenud pindmine kiht vajab proteesimist ja kogu lõunamüür konserveerimist,” kirjeldas Padu.

Nüüdseks lahkunud Padu tegi seitsme aasta eest linnusele ringi peale ja tõi välja kohad, mis vajavad kiiret kindlustamist.

Toestatud lõunamüür – seespool on betoontugi ja väljaspool trossid. Ivar Soopan

“Poolkuutorni ja Aiatorni vaheline müür on halvas korras, müüripealne taimestikuga kaetud, puudub sajuvee müüri tungimist takistav kaitsekiht. Müüri sisepind on kohati varisenud,” kirjutas Padu. “Müürilõik on suhteliselt kehvas seisukorras, vaid Aiavärava ümbrust on korrastatud. Müüri pinnas olevad varinguaugud vajavad proteesimist, müüripealne puhastamist ja kaitsekihti,” kirjeldas ta sama müüri välimist osa.

Lõunamüüris on samuti lõik, mis vajas remonti juba 2010. aastal. “Müüril on säilinud vahelage toetanud kivikonsoolid, korstnalõõre ja aknaavasid,” kirjutas Padu toona. “Hoone lammutati XVI sajandi lõpus seoses sisemiste vallikraavide ehitamisega. See müürilõik on halvas seisukorras ning vajab taimestikust puhastamist ja konserveerimist.”

Väikest linnust hakatakse tänavu rekonstrueerima. Ligi kaheks aastaks jäävad külastajatele suletuks nii muuseum kui ka linnusetorn. Ivar Soopan

Sealsamas naabruses on aga müür, mis sai kümme aastat tagasi sissepoole betoontoed ja väljapoole müüri vajumist ära hoidvad trossid. See müür oli äärmiselt ohtlik ning seepärast võeti selle korrastamine ette juba tookord esmajärjekorras.

Millal piiskopilinnuse välismüürid nii korda saavad, et sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid töötajad ei peaks varisemise pärast hinge kinni hoidma, see pole teada. Mõningast leevendust toovad olukorrale lähiaastad, mil algab väikese linnuse suursugune uuendamine. Enamik suure linnuse välismüüre aga selle töö käigus korda ei saa.

Seega vähim, mida külastajad enda ohutuseks teha saavad, on hoiduda müüridel ronimast, et need veelgi rohkem ei mureneks.