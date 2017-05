HOMSES MAALEHES: Kartus, et Eesti liigutab piiri Venemaaga, osutus asjatuks

Eesti loovutab osa oma territoriaalveest Venemaale – selline teade tähendaks skandaali ja viiks ametist mõne ministri või isegi valitsuse. Maaleht uuris asja – rahu, kontrolljoon jääb oma endisse paika.

Eelmise nädala teisipäeval sattus Lämmijärve ääres elav endine raadio- ja teleajakirjanik Kalle Mälberg Räpina sadamas peale, kui veeteede ameti laevale tõsteti Eesti–Vene kontrolljoont tähistavaid toodreid.

“Minu küsimusele, kuhu need poid pannakse, sattus kapten väga ärevusse ja teatas, et poid pannakse ikka sinna, kuhu on kästud. Veeteede ameti ülemus Tartust on käskinud seda või toda,” edastas Mälberg sadamas räägitut.

“Küsisin, kas nihutad kontrolljoont või kuidas. Ta ütles, et jah, me nihutame, aga ainult 50 meetrit,” lisas Lämmijärve ääres Naha külas pensionipõlve pidav Mälberg. “Ja nüüd me jälgime seda Lämmijärve piiriasja päris põnevuse või siis kaasaelamise või veel rohkem võiks öelda ka ärevusega.”

Kalle Mälberg kahtlustab, et toodrite paigaldamisega kaasneb kontrolljoone liikumine Eesti poole. Ivar Soopan

” See on justkui oleksime äsja sõja kaotanud.

Ta märkis, et kuna Eestil Venemaaga piirilepingut pole, võidakse piiripoisid tõsta suvaliselt siia-sinna, sest täpset ajutist kontrolljoont pole kokku lepitud.

“Ja nüüd siis selgus, et nad ikkagi ei pane (poisid) kontrolljoonele, vaid panevad justkui 50 meetrit siiapoole. Ma küsisin, miks te seda teete. Vastus oli see, et harrastuskalamehed muidu eksivad kontrolljoonele,” lausus Mälberg.

Kõlab nagu vandenõu

Mälbergi kahtlustuste kohaselt liigutab veeteede amet ajutist kontrolljoont tähistavaid poisid salaja ja kellegi käsul.

“Kelle loal ja käsul nad paigaldavad piiripoisid ümber? Kes on see, kes ütleb? Mis tema nimi on? Kontrolljoone muutmine mingi komisjoni algatusel on kurat teab mis! See on justkui oleksime äsja sõja kaotanud,” kurjustas Mälberg.

Ta oli 1997. aastal keskkonnaministri nõunik ning oli juures, kui Moskvas Eesti–Vene piiriveekogu kalanduskokkulepe sõlmiti.

” Piirirežiimi ala tähistatakse selleks, et muuta see veekogudel liikujatele nähtavaks ja seeläbi ennetada ka ebaseaduslikke piiriületusi või režiimialale sattumist.

“See oli teine Venemaa või Nõukogude Liidu piiriveekogu leping pärast Saima kanali lepingut 1959. aastal,” jutustas ta. “See oli väga tähtis leping selles mõttes, et fikseeris nii kalandusliku kui ka majandusliku tegevuse kontrolljoonel. Ehk siis sellel samal muistsel piiril, millest me kogu aeg räägime, mis on keset Lämmijärve. Ja nüüd hakatakse seda nihutama mingitel salapärastel põhjustel kas siiapoole või sinnapoole.”

Mälbergi jutu võib kokku võtta nii: Eesti loovutab oma veealasid Venemaale, tuues põhjuseks kalavarude hoidmise ning selle, et kalurid satuvad siis harvemini keelutsooni, kuid tegelik põhjus on tema arvates kuskil mujal.

KOMMENTAAR Priit Põiklik Toodrite paigaldus maksab 53 000 eurot Tegu on täiesti uute märkidega – toodritega. Need kuuluvad PPA-le ja veeteede amet teeb töid ametiabi korras, sest veeteede ametil on olemas põhikirjaline pädevus, ametialane võimekus ning poide ja toodrite veeskamiseks vajalik tehnika ja sellega töötamise pikaajaline kogemus. PPA on kontrolljoone tähistamiseks Narva jõel, Narva veehoidlal ja Peipsi järvistul korraldanud riigihanke poide ja toodrite hankimiseks. Poide ja toodrite veeskamiseks puudub aga PPA-l vastav pädevus ja võimekus. PPA taotletud ametiabi (sisaldab kogu ujuvmärgistuse paigaldamist ja ka hooldust) eeldatavad kulud 2017. aastal on 53 000 eurot.

Uue toodrid

Sellest, et Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelisele kontrolljoonele paigaldatakse piiriposte ning piiriveekogudel tähistatakse piirirežiimiala toodritega, pole politsei- ja piirivalveamet saladust teinud. Juba 11. mail kirjutas Tartu Postimees, et politsei- ja piirivalveameti tellimusel paigaldavad veeteede ameti laevad EVA 301 ja EVA 302 Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel toodreid, millega tähistatakse piirirežiimi ala piiriveekogudel.

Tõenäoliselt ei jõudnud see teave kõigi Lämmijärve-äärsete elanikeni. Mälbergi kahtlustustele lisas värvi ka see, et veeteede ameti kaardirakendus Nutimeri näitas, et kontrolljoone juurest on “välja võetud” väga palju piirimärke. Eelmisel kolmapäeval oli neid ligi 70. Tegelikult ei olnud need mitte välja võetud märgid (sest välja ei võetud ühtegi märki, kuigi kiri iga märgi juures just nii teatas), vaid toodrid, mida veeteede amet polnud veel vette lasknud.

Digikaardile olid uued toodrid peale märgitud enne nende reaalset vettelaskmist ja kiri “välja võetud” oli oma sisult vale. Vastavalt tööjärjele väheneb nn välja võetud märkide arv digikaardil iga päevaga. Eilseks oli kirjaga “välja võetud” märkide arv oluliselt vähenenud.

“Piirirežiimi ala tähistatakse selleks, et muuta see veekogudel liikujatele nähtavaks ja seeläbi ennetada ka ebaseaduslikke piiriületusi või režiimialale sattumist,” ütles politsei- ja piirivalveameti arendusosakonna integreeritud piirihalduse büroo juhtivpiiriametnik Aimar Köss Maalehele. “Ühtlasi tagab veepiiri märgistamine selle, et suvisel ajal on veekogu Eesti poolt selgelt tähistatud ja järvel olijail on võimalus visuaalselt kontrollida oma asukohta piirijoone suhtes.”

Kalle Mälberg muretseb aga sellepärast, kas toodrid saavad ikka sinna, kus on kontrolljoon või muudavad uued piirimärgid ka Eesti territooriumi ja kalurite liikumisruumi piiriveekogudes väiksemaks.

Aastaid tagasi televisioonis keskkonnasaateid teinud Mälberg kahtleb toodrite õiges asukohas ja leiab, et selle taga on Venemaa soovidele vastu tulemine, et Lämmijärvel saaksid Vene alused lihtsamini liikuda.

Aimar Köss lükkas need kahtlustused ümber. Esiteks rääkis Mälberg kontrolljoone tähistamisest, aga praegu ei tähistata mitte seda, vaid piirirežiimi ala. Need on kaks ise asja. Kössi sõnul on Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise ajutise kontrolljoone koordinaadid kehtestatud Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega (8.01.2015) number 1. Määrusega kinnitatud koordinaadid on võetud aluseks piirirežiimi ala määratlemisel Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel.

Uus asukoht

Jättes vandenõuteooria kõrvale, on Mälbergil õigus selles osas, et Eesti–Vene veepiiri lähedale paigaldatakse tõepoolest uusi navigatsioonimärke ja need asuvad nüüd kontrolljoonest Eesti rannikule lähemal kui need poid (mitte toodrid, mida praegu vette lastakse), mis on paigaldatud kontrolljoonele.

Kohalikke elanikke, sealhulgas Mälbergi võis segadusse ajada teadmine, nagu võetaks kontrolljoone peal olevad vanad poid üldse välja ja uut kontrolljoont hakkavadki tähistama uued toodrid. See tähendaks tõepoolest ajutise kontrolljoone nihutamist, aga nii see ei ole.

Kontrolljoonel olevaid poisid ei tohi Eesti välja võtta, sest need paigaldas sinna 1994. aastal Vene Föderatsioon ühepoolselt vastavalt president Boriss Jeltsini ukaasile. Need jäävad endiselt tähistama ajutist kontrolljoont.

1994. aastal paigaldati poisid kontrolljoonele 15, kuid praeguseks on neid alles vähem.

Kaart: Piret Jürisoo / Alari Heinsoo

HEA TEADA Ivar Soopan Kus on Eesti–Vene kontrolljoone kitsaimad alad? Liikumisega on Lämmijärvel ja Pihkva järvel tõepoolest kitsas, kuid toodrite paigaldamine ei muuda veesõidukite liikumisruumi. Eesti–Vene kontrolljoone pikkus Pihkva, Lämmi- ja Peipsi järvel on kokku 126,3 km. Lämmijärvel ja Pihkva järvel ei tohi kontrolljoonele minna lähemale kui 50 m ning Peipsi järvel 200 m. Pihkva ja Lämmijärvel tähendab see, et mõnes paigas jääb kalda ja kontrolljoone vahel paadiga sõitmiseks vähe ruumi ning kalurid peavad olema tähelepanelikud, et nad keelutsooni ei satuks. Maaleht võttis ette veeteede ameti veebilehelt rakenduse Nutimeri, kus on peal kõik piiripoid, et selguks, kui lähedal on Pihkva ja Lämmijärvel Venemaa kallas ning kontrolljoon. Mehikoorma juures on Lämmijärv kõige kitsam ning seal on Eesti ja Venemaa vahel vaid 1744 meetri laiune veeala. Kontrolljoon on kõige lähemas paigas 722 meetri kaugusel. Väga kitsaid kohti, kus kontrolljoon on Eesti poole pealt vaat et kiviga visata, leidub mujalgi. Allpool Pihkva järves Terepniki nina juures on kontrolljooneni 816 meetrit. Audjassaare ligidal jääb kahe riigi vahele 597meetrine veekoridor ning kontrolljooneni on 308 meetrit. Lüübnitsa lähedal on Venemaa rannik ainult 600 meetri kaugusel ja kontrolljooneni on 263 meetrit. Tulles veel lõuna poole, on Pihkva järves Kulkna kurgus ühes kohas kontrolljooneni 199 meetrit ja veelgi allpool Värska lahes 168 meetrit. Popovitsa saare juures on aga kontrolljooneni vaid 109 meetrit.

Uued toodrid tähistavad aga seda ala, millest alates ei tohi Eesti ja Venemaa vahelise kontrolljoone suunas edasi liikuda. See on piirirežiimi ala (mitte kontrolljoon), mis kuulub Eestile.

Peipsil on piirirežiimi ala 200 meetrit kontrolljoonest ning Lämmijärvel ja Pihkva järvel 50 meetrit kontrolljoonest.

Mitte kunagi varem pole Eesti–Vene veepiiril sellist tähistust olnud.

Aimar Köss ütles, et tegu on navigatsiooniajal esmakordselt piirirežiimi ala tähistamisega ujuvmärkidega.

“Varem me ei ole navigatsiooniperioodil seda teinud. Talvisel perioodil, kui meie piiriveekogud, ehk siis Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv on kaetud jääkattega, on piirirežiimi ala tähistatud hoiatussiltidega,” lausus ta.

Köss toonitas, et kindlasti keegi ei määratle mingil moel kontrolljoone asukohta, sest piiri saab määrata ainult riikidevaheliste lepetega.

Miks neid vaja on?

Aimar Kössi sõnul on seesugune märgistus vajalik, et puhkamise või kalapüügi eesmärgil piiriveekogule minevad inimesed märkaksid varakult, kui nad lähenevad alale, kust jääb kontrolljooneni teatud arv meetreid.

Püügikeelu ajal on kalameeste paadid ja püügivahendid Räpina sadama kõrval kaldal. Ivar Soopan

Kuna varem sellist tähistust ei olnud, satuti vahel piirirežiimialasse.

“Kui meie ametnikud seda märkasid, võeti kohe ühendust vastava alusega ja suunati ta tagasi Eesti poolele, et välistada võimalikku ebaseaduslikku piiriületust,” märkis Köss.

Piirirežiimi ala tähistamine toodritega algas maikuus ja praeguseks on vees sadakond märki. Kokku lastakse Eesti–Vene veepiiril vette 171 toodrit – 130 Peip-si, Lämmi- ja Pihkva järve ning 41 Narva veehoidlasse.

Venelased teavad

Kössi sõnul ei pea Eesti toodrite paigaldamist kooskõlastama Vene ametkondadega, aga kahe riigi piiriesinduste vahel on hea tava, et seesugusest tegevusest antakse naabrile teada.

“Teavitasime Vene poolt sellest, et tähistame piirirežiimi ala ja andsime neile ka toodri kirjelduse,” ütles Aimar Köss. “Selle eesmärk on vältida Vene poolelt võimalikke ebaseaduslikke piiriületusi. Kui Vene poolelt näiteks kalamees või puhkaja läheneb piirile, võib ta alusetult arvata, et see kollane tooder tähistabki kontrolljoont, aga tegelikult ei tähista – see asub Eesti Vabariigi vetes. Selles mõttes oleme Vene piirivalvega suhelnud.”

Kui Eesti tähistab usinasti piirirežiimi ala, siis Venemaa pole selleni veel jõudnud. Köss ütles, et politsei- ja piirivalveamet ei ole samasugust tähistamist naabrite poolel märganud.

Lisaks piirirežiimi alale saab järgmisel aastal uue tähistuse ka kontrolljoon.

“Kontrolljoone tähistamiseks planeerime selle aasta lõpuks soetada vastavad poid, mis oma ehituselt ja konstruktsioonilt on teistsugused kui toodrid, mida kasutatakse piirirežiimiala tähistamiseks. Ja siis juba 2018. aastal saavad toimuda jätkutegevused,” rääkis Köss.