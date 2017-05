Eestlased hoiavad Lätist toidu- ja tarbekaupu tuues sadu eurosid kokku

Läti põhjaosa kauplustes on eestlased muutunud nii sagedasteks klientideks, et paljudel on sealsete poodide kliendi­kaardid. Odavamalt tuuakse koormate kaupa nii liha, uksehingi kui ka tsementi.

Paari nädala eest käis Vastseliina mees Andres Ots Lätis sisseoste tegemas. Vahetas gaasiballooni (selle vana punase, mis Eestis on käibelt kõrvaldatud), ostis maasikakilet, üht-teist ehituskaupa ja toiduasju. Summat kokku lüües arvestas, et kütusekulust hoolimata on võrreldes Eesti hindadega kokku hoidnud 100 eurot.

"Loomulikult käin Lätis poes, ma pole ometi oma raha peale vihane," ütleb Vastseliina vallas elav Andres Ots. Andres Ots

“Ega mina üksi,” ütleb Andres Ots. “Võruni välja käivad meie inimesed Lätis ostmas. Käid Alūksnes ringi ja iga teine auto on Eesti numbriga, eesti keelt kuuleb igal pool.”

Eelmisel laupäeval võttis Andres Ots Maalehe ajakirjaniku sappa ja tegi teadliku ostleja poetuuri.

Loomulikult on selline kaubasõit mõeldav laias laastus Lõuna-Eesti elanikele, kellele Läti suuremad poed on lähemal kui Tartu omad. Erilisemaid asju tuleks aga neil minna ostma just nimelt Tartusse, sest väikelinnades on kaubavalik kesisem.

Andres Ots (paremal) kuuleb taimemüüjalt, et eestlased hoiavad äri kenasti käimas. Bianca Mikovitš

“Sa vaata juba gaasihinda,” soovitab Ots punast ballooni auto pakiruumi tarides. “Milleks ma peaksin vahetama kalli hinnaga endale neid uusi balloone, kui varasemast on mul punaseid kümme tükki järel? Pole mul ükski veel lekkima hakanud, ja kui kellelgi on, siis kutsugu mind vaatama, tahaks ka näha sellist asja.”

Eesti kõrvaldas “vanad punased” 2014. aasta alguses müügist, sama pidi tegema ka Läti. Seal aga kehtestati algul üleminekuperiood ning kestab see siiani. Peale punaste muid balloone silma ei jäägi. 23 kg ballooni vahetus maksab 26,50 eurot. (Võrdluseks – Eestis maksis enne üleminekut balloonivahetus 35 eurot ning praegu on 17 kg ballooni vahetus 30–33 eurot.)

Läti piiri lähedal elavad eestlased pole veel vanadest punastest balloonidest loobunud. Bianca Mikovitš

Andres maksab gaasi eest ja küsib Mārkalne küla poe ees autodesse istuvatelt meestelt, miks elu Lätis nii palju parem on.

Mehed vakatavad ja naeravad siis kõva häälega.

“Meie meelest on teil Eestis parem,” ütleb üks neist.

Nad kuulavad huviga juttu sellest, et eestlased pidid üle minema uutmoodi gaasiballoonidele, ning see ainult kinnitab nende veendumust – eestlased on eesrindlikumad ja elavad paremini, mis siis et gaasi eest rohkem peavad maksma. Küllap siis jõuavad seda teha.

Läheks Lätti poodi

Alūksne on väike linn, kus ametlikult elab 8000 inimest, linnakodanike endi sõnul aga 5000. Seal on suuri ja väikesi poode ning tõesti on see võrulastele lähemal kui Tartu. Kaubavalik olla aga vaat et sama hea.

“Eestlased ostavad kõike, midagi eriti välja tuua ei oska,” ütleb kassiir aia- ja ehituspoes nimega Valdis. Andres Ots lausub, et tema teada on Valdises Baltikumi parima hinnaga jahi- ja kalameeste noad ning ostabki ühe, makstes selle eest 10 eurot.

Ehituspoest saab mõne euroga 5 kg makarone. Bianca Mikovitš

Elupõlise puutöömehena hindab ta korralikuks ka uksehingede valiku, öeldes vaid, et hinnad on kohati poole odavamad kui samadel esemetel Eestis. Maa­si­kakile tõi ta endale just sealt poest – muidu täpselt sama mis Eestis, ainult et poole odavam...

Lisaks noale ostab ta poest 22 euroga mustad kingad.

Mustad kingad maksavad 22 eurot. Bianca Mkovitš

“Eks me käime ka ikka Eestist asju ostmas,” sõnab kassiir. “Valik on teine, vahel satub midagi huvitavat ette, mida meil pole.”

Eestlasi jalutab poes peale meie veel, üks naine on ostnud potilille, teine aga vaatab kuldset kraanikaussi.

Need on Tartu inimesed, kel tulnud hommikul mõte, et teeks ühe tiiru Lätti, vaataks väheke poodides ringi. Ka nemad ei ole esimeses järjekorras viinapoodi tõtanud, sest osta on muudki.

” Tomatitaimedega kaubitseja räägib nii, nagu asi on ja ütleb, et tänu eestlastele õitseb tema äri kenasti.

Näiteks Valga ja Ikla poolt Lätti sõitjad käivad tavaliselt Valmieras, kus on suur Depo pood. Sealt ostetakse muruniidukeid, riideid, koolikotte – asjad on samad, aga hinnad nii palju paremad, et tasub sõitmist, räägivad need, kes käinud.

Pärnumaa piirilähedasemad inimesed toovad Lätist leiba-saia, võid, vorsti, ning hapukoor olevat seal lihtsalt maitsvam. “Viimati tõin näiteks tsementi,” ütleb üks Häädemeeste mees.

Amplid poolmuidu

Hämming tabaks meie aiahuvilisi ka taimeturul. Tavalisemate sortide tomatitaimed maksavad 50 senti, lilleamplite hinnad aga algavad kuuest eurost. Kui on alles õitsema hakkav, saab viiega, ning kui on juba suurem ja täisõites, küsitakse 7 ja 8 eurot. Ostan kaks amplit, mida mul tegelikult üldse vaja pole. Näen veel teisi hoogu sattunud eestlasi mahukaid õitsvaid lillekaste autosse vinnamas.

Kollane ampel kaheksa, roosa seitse eurot. Kõrval müüakse alles õitsema hakkavaid viiega. Andres Ots

Tomatitaimedega kaubitseja räägib nii, nagu asi on ja ütleb, et tänu eestlastele õitseb tema äri kenasti.

Valik ampleid, hind kuus eurot. Bianca Mikovitš

Turult paarsada meetrit eemal on Läti lihatootja Foreversi väike lihapood. Eestlastele on see nimi tundmatu, kuid Lätis on selle firma poekesi üle riigi ligi 80 – kui kuskil silti näete, astuge sisse. (Näpunäide – Valmieras asub üsna sealse Maxima lähedal.)

Valik tooteid lihapoes. Andres Ots

Odavam Krakovi vorstirõngas maksab poes veidi üle kahe ja kallim veidi üle kolme euro kilo. Korraliku suitsusingi kilo on 3,20. Veisehakkliha saab sama kilohinnaga.

Kotitäis sinke ja vorste läheb maksma 13 eurot. Vorstid osutuvad hiljem maitsvaks, kuid üsna rasvaseks, talusingid on aga ekstraklass, värsked ja mahlased. Tunnen, et olen käitunud pere suhtes lühinägelikult ja ebaratsionaalselt, ostes hea hinnaga kvaliteetseid lihatooteid ilmselgelt liiga vähe.

Lihapoes on parimad tooted talusingid, mille puhul eestlased kiidavad maitset hinnast enam. Kalleim suitsusink maksis letis pisut üle nelja euro. Andres Ots

Huvitav, kuidas Lätis saab maitsvat sinki selle hinnaga toota (loe: müüa), Eestis aga mitte?

“Aga kuidas teie inimesed neid siis Eestis osta jaksavad,” kahtleb müüja leti taga, kuuldes meie väikest hinnavõrdlust.

” Kui küsitakse, et mida täna üldse euro eest saab, siis palun: vormileib, pool kilo keeduvorsti ja raha jääb veel ülegi...

“Ma ju räägin, et te elate siin ikka palju paremini,” seletab Andres Ots talle.

Müüja ei usu eriti. Eesti singihinnad tunduvad talle siiski jubedad. Ta on üsna mõtlik, kui kohendab letis paarieurose kilohinnaga grillvorste.

Suuremas toidupoes, kuhu edasi liigume, on vorstid-singid siiski veidi kallimad (umbes euro võrra) ning silma hakkab väga suur odavate keeduvorstide valik (väikseim kilohind alla euro).

Sealt kauplusest saab vormileiba, mis maksab 33 senti tükist ning on täitsa mõistliku maitsega. Kui küsitakse, et mida täna üldse euro eest saab, siis palun: vormileib, pool kilo keeduvorsti ja raha jääb veel ülegi...

On selline närune aeg

Spordi- ja kalanduspoe omanik Agris Zveinjeks ei näe soodsates hindades aga midagi head – hinnatundlik ääremaa rahvas pole ärile hea klientuur. “Halvasti läheb,” mossitab ta. “Noored on Iirimaal ja Inglismaal, rahvast on vähemaks jäänud. Just saime teada, et jälle pannakse meie kandis kolm väikest kooli kinni...”

Zveinjeksi pahandab ka jutt suurtes ajalehtedes, et lätlaste keskmine palk on 800 eurot. “Jah, see võib nii olla suuremates linnades või kuskil sadamate juures. Mitte siin,” seletab ta.

Eestlastel on tema meelest rohkem suuri tööstusi ja elu seetõttu palju parem. Tundub ka, et asjad arenevad jõudsamalt. Tõsi, Peipsi ääres, seal, kus lätlased kalal käivad, ei ole mingit jõukust märgata, vaid on umbes nii nagu Lätiski.

“Meil räägiti, et majandus tõuseb ja nüüd jälle tõuseb ja ühel hetkel öeldi, et noh, nüüd oleme kohas, kust enam kuhugi kukkuda pole!” sõnab Zveinjeks.

Poodi on ta pidanud 20 aastat, aga praegu tundub kõik eriti närune.

“Talved jäid tulemata, mul aga seisavad juba kaks aastat poes väljaostetud suusad, millega pole mitte midagi teha,” räägib ta. Bränditooted (Adidase ja New Balance’i jalatsid) on tema poes üsna samade hindadega, nagu neid Eestiski müüakse. Või õige pisut odavamad. Ka kvaliteetsed Norra kalastusriided on kallid, kuid ... nende puhul on võimalik tingida.

Kasumlikum äri käib mõistagi viinapoes, mis laiutab kesklinnas ja kuulub ei kellelegi muule kui eestlastele.

Sellest pole muud rääkida, kui juba varem palju räägitud on. Muidugi on sealgi ees eestlastest kliendid, kes naeravad natuke hüsteeriliselt, kui näevad, et niigi odavamad pudelid on kampaania käigus veel alla hinnatud.

Viimane peatus viib Mego keti poodi. Seal on eriti odav omaketi viin, mis maksab 4,20 (pooleliitrine pudel) ja olevat selle kohta korraliku kvaliteediga. Andres ostab seitse pudelit, sest maal on kangem kraam jätkuvalt naturaalmajanduse osa. Kliendikaarti kasutades hoiab ta vahelt veel ühe pudeli raha kokku.

Poega samas hoones on väike lihakiosk. Huvitav, millest teevad lätlased näiteks Kurzeme viinereid, mille 420 g pakk maksab 85 senti? Või grillvorste (kogus ja hind sama)? Kas Eestis, kus usinalt uuritakse toidupakkidelt rasvade ja kanalihamassi kohta, oleks neil üldse turgu?

HUVITAV Miks on Lätis paljud tooted odavamad? Kuna maksuerinevust riikide vahel pole, tuleb mõelda, et turule on toodud sellise hinnaga tooted, mida väiksema sissetulekuga inimesed osta jaksaksid. Kohas, kus ostujõud on väike, pole mõtet müüa kallist kraami. Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil ütleb, et tema teada käiakse Lätis ostmas näiteks ehitustarbeid, aktsiisikaupu ja toiduaineid. Seda näitas ka Eesti Konjunk­tuuriinstituudi jaanuarikuine piirikaubanduse uuring. “Võimalik, et hinnaeri­ne­vuste taga on lisaks riigi­mak­sudele ikkagi veidi suurem turg ja samuti Läti madalam palgatase,” oletab ta ja pakub, et soodsamad võiksid olla kaubad, mida Lätis toodetakse või mida õnnestub parema hinnaga sisse tuua. Näiteks lihatoodete puhul on võimalik, et Läti kauplus saab Läti tootjalt kauba sisse osta odavamalt kui Eesti kauplus Eesti tootjalt – Lätis on tootmiskulud madalamad. Ühe võimaliku mõjutajana toob Peil välja pakendite suuruse – Eesti leibkonnad on väikesed, meil müüakse ehk vähem tooteid hulgipakendis, mis omakorda tõstab väike­pakendis toote hinda.

Eestlased on rikkamad?

Veel mõne aja eest olid lätlastele Eesti piimatooted odavamad kui endi omad, aga nüüd hakkab see vahe tasanduma. Ainus toidukaup, mida Lätis kindlasti kallimalt müüakse, on kohv – pakk rohelist Presidenti maksab ka odavpoes üle seitsme euro.

Nii pole lätlastel Eesti poodidesse palju asja, kuid eestlaste kaubareisid käivad täie hooga.

Ostjate voor ainult veenab lätlasi selles, et põhjanaabrid on jõukamad – vaat kus saavad endale ostureise lubada! Eestlaste meelest tõestab see nende vaesust – asjadele tuleb lausa Lätti järele sõita, et neid osta jaksaks.