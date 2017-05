Dinosauruste lend tulevikku jätkub

Õpikufakt on, et dinosaurused surid välja 66 miljoni aasta eest. Tõenäoliselt meteoriidiplahvatuse tagajärjel. Ometi toitub inimene neist siiani ja naudib nende laulu. Nimeks on neil nüüd küll “linnud”.

Kui tellite restoranis pardiprae, ehitate kuldnokale pesakasti või söödate talvel tihaseid, siis teadke – te sööte või söödate dinosauruste otseseid järeltulijaid. Sest osa dinosaurustest ei surnud välja praeguse Mehhiko alale kukkunud meteoriidiplahvatuse järel.

Nii nagu juba tol ajal elanud imetajad – hiire- või kassisuurused inimese eelkäijad –, oskasid ellu jääda ka need dinosaurused, kes olid umbes 100 miljonit aastat enne loomade massilist väljasuremist enesele millegipärast kasvatanud selga suled ja seejärel vankumatu järjekindlusega õppinud lendama.

Imetajate sünnipäevaks loetakse umbes 270 miljoni aasta tagust päeva. Tol ajal dinosauruseid veel ei olnudki. Nood tekkisid evolutsiooni käigus pärast sisalikke ja krokodille, ca 250 miljoni aasta eest.

Hiigelsaurustest pisilindudeni

Nelja- ja kahejalgsete loomade evolutsiooni aastad on umbes nagu riigieelarve – miljonike või kümme (kuid mitte sada) siia või sinna.

Teadlased on juba mõnda aega teadnud, et linnud arenesid dinosaurustest ja on tegelikult dinosauruste alamrühm. Hiinas on avastatud arvukalt suleliste dinosauruste fossiile ja ka mujalt leitud fossiilid kinnitavad hiiglaslike dinosauruste hämmastavat muundumist pisikesteks lennuvõimelisteks lindudeks.

Loe veel

” Huxley tuli lagedale pöörase ideega: linnud põlvnevad dinosaurustest. Enamik asjatundjaid kõhkles, ent vaidlused algasid ja kestsid sadakond aastat.

Uus selles muundumises on see, et viimastel aastatel on jõutud järeldusele: lindudele omased tunnusjooned arenesid miljonite aastate vältel. Ja nende uute tunnusjoonte eesmärk ei olnud õppida lendama. Ka suurimad evolutsioonilised muudatused arenesid samm-sammult, mitte lennult.

Hiinast Jinzhoust 2014. aastal leitud fossiil on filmis “Juura ajastu park” staaritsenud Velociraptor’i lähedane nõbu. Ning selgitas teadlastele uute loomarühmade tekke tagamaid.

Lindudel on teiste nüüdisloomade tunnusjoontest palju erinevaid. Neil on kiire ainevahetus, nõnda et nad kasvavad ruttu. Neil on suhteliselt suur aju, mis annab neile peened meeled ja taibukuse. Lisaks on neil suled.

Esimene fossiil, millel tuvastati suled, leiti mõni aasta pärast Charles Darwini pöördelise raamatu “Liikide teke” ilmumist 1859. aastal.

Nimelt avastati ühes Baieri kaevanduses lubjakivist 150 miljoni aasta eest elanud sulgedega olendi fossiil. Darwini lähedane sõber Thomas Henry Huxley pani sellele nimeks Archaeopteryx (ürglind). See meenutas ühe väikese lihasööja dinosauruse fossiili.

Thomas Henry Huxley tuli lagedale pöörase ideega: linnud põlvnevad dinosaurustest. Enamik asjatundjaid kõhkles, ent vaidlused algasid ja kestsid sadakond aastat. Need lõppesid tänu Yale’i Ülikooli paleontoloogi John Ostromi 1960. aastate leidudele Põhja-Ameerika läänest.

Pikkade koibade ja sabaga linnulaadne Deinonychus sai uhkeldada ka sulgedega, millest olid kivistunud küll vaidlust võimaldavalt tillukesed tükid.

Ostrom oli õnnelik teadlane. Oma karjääri lõpul 1996. aastal näidati talle ühel konverentsil fotot äsjasest Hiina fossiilileiust. Tollel pärgas pead sulgedest halo. 70aastane Ostrom puhkes nutma.

” Nüüdseks on selge, et suled arenesid dinosaurustel ammu enne, kui nad lendama õppisid. Hoopiski mitte lendamise tarbeks, vaid ehk visiitkaardiks nagu paabulinnu saba.

On vähe tõenäoline, et dinosaurused nutsid, kuid nad said enesele suled ja teadlaste pandud võimatud nimed, nagu Ostromile näidatud Sinosauropteryx.

“Dinosaurus” on leiutatud kahe kreekakeelse sõna kokkuliitmisel: “kohutav sisalik”. Sinosauropteryx’i tähendus hiina keeles on “Hiina draakoni lind”, Archaeopteryx’il kreeka keeles “iidne tiib”. Nõnda on fossiilinimedesse liidetud leiupaigad ja fossiilide tunnusjooned, ent minu teada mitte nende avastajate nimed.

Suled kui reklaamitahvlid

Maailma fossiilitähest Tyrannosaurus rex’ist lendavate dinosaurusteni kulus vähem kui 100 miljonit aastat. Kuid miks arenesid suled, mis lindudel (Edinburghi Ülikooli paleontoloogi Stephen Brusatte’i võrdluse kohaselt) on nagu tahakammitud juuksed ja bakendbardid Elvisel?

Suled on tema jutu järgi justkui Šveitsi armeenuga, mis kõlbab paljukski. Nüüdseks on selge, et suled arenesid dinosaurustel ammu enne, kui nad lendama õppisid. Hoopiski mitte lendamise tarbeks, vaid ehk visiitkaardiks nagu paabulinnu saba.

Suled soojendavad keha, ehmatavad rivaale, meelitavad partnereid. Võib-olla oli isegi dinosauruste ühisel eellasel midagi sulgede taolist.

Iidsed suled ei meenutanud just palju nüüdislindude sulgi. Sinosauropteryx oli ebemelise kehaga, kaetud tuhandete juuksekarvataoliste moodustistega.

Sinosauropteryx ei suutnud lennata, kuna tema suled olid liiga väikesed ja poleks tuult alla võtnud, ka polnud tol elukal tiibu. Võib-olla aitasid need sulekarvakesed looma kehal soojust hoida.

Enamik dinosaurusi piirdus sellega, kuid üks rühm läks edasi. Karvakesed suurenesid ja laienesid, kuni oli sündinud kirjasulg. Arenesid tiivad. Kaarnasuurusel Microraptor’il olid tiivad isegi jalgadel ja sabal.

Skeemid: Liisi Viskus

Võib-olla suutis too elukas õhus planeerida, nagu tuulekanali simulatsioon on näidanud, kuid esimestel sulelistel oli lendamiseks liiga raske keha. Ka polnud neil tugevaid rinnalihaseid tiibade liigutamiseks.

Uusimad leiud osutavad, et suled arenesid uhkuse pärast. Et välja näha atraktiivne ja samas hirmuäratav.

Bristoli Ülikooli teadlane Jakob Vinther on uurinud fossiilsete sulgede pigmente sisaldavaid osiseid suure lahutusega mikroskoobi all ja leidnud, et melanosoomid võisid muuta dinosauruse suisa värvide vikerkaareks.

Mõned suled olid isegi sillerdavad ehk iirisvärvunud, nagu näiteks varese suled või mõne liblika ja põrnika tiivad. Selline auklik pind peegeldab valgust eri nurkade alt vaadatuna erinevalt ja tekkinud interferents lisab oma sädelust.

Uusim arvamus on, et lindude tiivad arenesid enesereklaamiks, reklaamitahvliteks. Ja äkki leidsid nood elukad, et on varustatud suurte, õhus lendlemiseks kõlblike pindadega.

See areng võis evolutsiooni käigus toimuda isegi mitu korda. Lennuvõime tekkis juhuslikult.

Erinevalt vendadest Wrightidest, kes õppisid lennumasinal lendama 150 miljonit aastat hiljem, polnud esilendajatel dinosaurustel võtta eeskuju kelleltki, kui tühipaljaid putukaid mitte arvestada. Kellest suurimad olid 325 miljoni aasta tagusest ajast pärit hiidkiilid tiivasiruulatusega 75 sentimeetrit.

Kui juhuse tahtena arenesid neil tugevad rinnalihased, oli lind valmis.

Pikad sirged kolmevarbalised jalad ilmusid dinosaurustele 230 miljoni aasta eest. Need olid eeltingimuseks püstikäivate olendite tekkele, kelle esijäsemed lühenesid ning moondusid hiljem tiibadeks. Luud arenesid seest tühjadeks torudeks ja tekkis harkluu.

Teadlased teavad nüüd, et õhku läbi voolata võimaldavad kopsud ja kiire kasv tekkisid 100 miljonit aastat enne tiibade ilmumist.

Linde on umbes kümme tuhat liiki

Varajastel lindudel (ehk hilistel dinosaurustel) oli arenenud suur aju suure eesajuga, mis teeb linnud lendavaks arvutiks ja GPS-süsteemiks. Lindude kehaplaan oli olemas juba T. rex’il. Kuid selget vahet lindude ja mittelindude vahel pole võimalik leida.

Brusatte ja tema kolleegid on välja töötanud dinosauruste sugukonnapuud. Kuid linnud leidsid oma tee maa ja taeva vahel ning praegu elab neid Maal umbes 10 000 liiki. Ühes imetajatega kasutasid nad ära mingi juhusliku võimaluse, et 66 miljoni aasta taguses liikide massihävingus ellu jääda.

Brusatte on uurinud dinosauruste evolutsiooni just tol saatuslikul ajal ja jõudnud järeldusele, et esimesed linnud hakkasid evolutsioneeruma kiiremini kui nende maa peale jäänud sugulased dinosaurused.

Nad hõivasid uusi, seni kättesaamatuid ökoloogilisi nišše ja võimalusi ning lendasid ära kümnekilomeetrise läbimõõduga asteroidi plahvatuse tagajärgede eest.

Linnud on tõepoolest erilist lugupidamist väärt kui elusad ellujäämise mälestusmärgid.