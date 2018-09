VIDEO | Jüri Ratas viskab nalja ning lubab maailmakoristajatele pitsa välja teha

Üks maailmakoristuspäeva saatejuhtidest, Colm Flynn intervjueeris staabis vabatahtlike tiimi, kes helistavad üle maailma kaugemaid nurki, et lugeda kokku kui palju ja kus koristustööd õnnestunud on. Nende vabatahtlikke sekka oli end istuma seadnud peaminister Jüri Ratas.

Vaimuka dialoogi ajal päris Flynn Rataselt, et kus sa töötad ning meil on kõigil kõht tühi, kas sa pitsat saad tellida. Ratas vastas, et teenib avalikus sektoris. "Olen Eesti peaminister," muigas Ratas.

Vaata vaimukat dialoogi videost ning arva kommentaarides, kas see oli ehk Jüri Ratase seni parim intervjuu?