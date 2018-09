VIDEO ja FOTOD | President Kaljulaid koristab Ukraina ühe halveima kuulsusega piirkonnas, muuhulgas korjab ta süstlaid

President koristab Dnipro rajoonis, mis on tuntud odavate eluasemete poolest ja päris halva kuulsusega. Seega on siin ka prahti tavapäradest rohken. Iseenesest on tegu väljakuga kooli ja lasteaia vahel. Aga kõik on täis pudelikilde, süstlaid ja plastprahti. "Kõige hullemas on augud," kirjeldas Kaljulaid paari meetri sügavusi kaevikuid meenutavaid süvendeid, kuhu võib jalgupidi sügavale prahi sisse vajuda.

“On meie kõigi enda teha millise planeedi me tulevastele põlvkondadele jätame. Meil kõigil on võimalik nii täna kui ka teistel päevadel kaasa aidata, et meie elukeskkond oleks puhtam ja ilusam,” lausus president Kaljulaid.

Eestlaste algatatud "Teeme ära" maailmakoristuspäev toob täna meie planeeti puhtamaks koristama miljonid inimesed enam kui 150 riigist.

Vabariigi president on Ukrainas töövisiidil, mille käigus kohtus eile Ukraina president Petro Porošenkoga ning esines Jalta Euroopa Strateegia konverentsil.