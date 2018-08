Veel viimaseid päevi on võimalik Maailmakoristuspäeva kaardile märkida prügipunkte

„Kaardistamine on vajalik ennekõike selleks, et võimalikult palju kriitilisi punkte üle Eesti saaksid prügikaardile. Vaid nii oleme teadlikud sellest, kus oleks kindlasti tõesti vaja koristustalguid teha. Me soovime, et Maailmakoristuspäev jõuaks võimalikult paljudesse Eestimaa nurkadesse ja just kohalik kogukond teab kõige paremini, millise puu taga prügitont ennast peidab,“ möönab Eesti Maailmakoristuspäeva juht Raimo Matvere.

Kõige tõenäolisemad kohad prügistatud kohtade leidmiseks on suurte maanteede äärsed parklad, bussipeatuste ümbrused, samuti kõiksugu väikesed n-ö kahtlased teeotsad ja tupikteed, mis suuremate teede juurest algavad. Tasub lähtuda loogikast, et ega prügistaja ürgmetsa minna ei viitsi. Tõenäolisemad kohad jäätmete leidmiseks on teed ja metsatukad jäätmejaamade läheduses, karjääride juures, mahajäetud hoonetega aladel, suvilapiirkondade lähistel ning suuremate asulate juures olevatel loodusaladel, kus käiakse aega veetmas.

„Muuseas, prügi kaardistamine on kokkuvõttes ka päris tore võimalus sõbra või perega mõned tunnid koos looduses veeta. Kaardistamine tähendab vabas õhus liikumist ning vabatahtlikku panustamist millegi väärtusliku elluviimiseks. Isiklikust kogemusest julgen väita – see „leiurõõm“ tekitab omajagu hasarti ka,“ utsitab Matvere kõiki aktiivselt kaardistamisest osa võtma.