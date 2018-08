Tule septembris koos Maalehega Eestimaad puhastama!

Edasise info ja detailid saadame juba e-kirja teel. Teeme ära!

MILLEGA ON TEGU?



Maailmakoristuspäev on idee, mis vaatamata oma tagasihoidlikule algusele muudab maailma. Mõte üheskoos oma koduriik ära koristada sai alguse 2008. a Eestist, kui 50 000 inimest tulid kokku, et oma riik kõigest viie tunniga prügist puhtaks teha.



Eesti koristuspäeva edulugu levis üle maailma ja tänaseks kasutavad siin välja töötatud mudelit rohkem kui 130 riiki üle maailma. Eesti sajandaks juubeliks, kümme aastat peale esimest Teeme Ära koristuspäeva, on Teeme Ära’st välja kasvanud maailma suurim omataoline kodanikuliikumine.



15. septembril 2018 panevad kõik need riigid, vabatahtlikud ja partnerid seljad kokku, et ühiselt korjata kokku võimalikult palju illegaalselt prügi. Koristuspäev algab võimsa rohelise lainena Uus-Meremaalt ja lõppeb 36 tundi hiljem Hawaiil. Miljonid inimesed pingutavad ühiselt puhtama maakera nimel, sest me kõik soovime tegelikult elada prügivabamas, õigesti sorteeritud ja käideldud jäätmetega keskkonnas.



Eestis saab koristuspäev teoks koostöös Eesti maaomanike, kohalike omavalitsuste, jäätmekäitlusettevõtete, heade toetajate, partnerite ja tuhandete puhtast loodusest hoolivate Eesti inimestega. Jätame ka tulevatele põlvedele võimaluse nautida ilusa Eestimaa rikkumata loodust. See on meie kingitus Eestile 100. sünnipäevaks!



Meie fookuses on loodusesse sattunud prügi. 15. septembril korjame kokku metsades, mererandades ja jõgede-järvede kallastel vedeleva prahi ja ka Sina saad selles kaasa lüüa!