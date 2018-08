Pudelivesi suurendab keskkonnajalajälge, kraanivesi on aga alati värske ja selle tarbimine soodne

„Kraanivesi on alati värske, vee tootmine käib ööpäevaringselt ja torudes on vesi liikuv, erinevalt pudelist, kus see seisab," ütles AS Tallinna Vesi kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht Eliis Vennik. Ta lisas, et Tallinna Vee kindel sõnum on, et kraanivesi on joogivesi. „Kraanivesi vastab kõigile nõuetele ja on tervisele ohutu," rääkis ta.

Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader kinnitas samuti, et mõlemad, nii kraani- kui pudelivesi, peavad vastama joogivee kvaliteedinõuetele. „Joogivee maitse sõltub selle päritolust (pinnavesi või põhjavesi), antud vee keemilisest koostisest, veetöötlusprotsessidest ning võib sõltuda ka sellest, kuidas joogivesi tarbijani jõuab ning kus ja kaua see enne tarbimist viibib," kirjeldas ta.

Keskkonnaamet soovitab Aderi sõnul juua igal juhul kraanivett, kui on teada, et see vastab joogivee kvaliteedi nõuetele.

Kraaniveel on selged eelised

Peamine argument kraanivee eelistamiseks peakski Venniku sõnul olema eelkõige keskkonnaalane. „Vee pudeldamine on kahtlemata suure keskkonnajalajäljega tegevus ja vee joomine otse kraanist või taaskasutatavast joogitaarast on vaieldamatult keskkonnasõbralikum variant," rääkis ta.

Lisaks toob Vennik kraanivee plussiks selle kättesaadavuse. „Taaskasutatavat joogipudelit on lihtne täita nii kodus, trennis, tööl kui mujal, seega ei tohiks mõjuva põhjuseta järgi anda kiusatusele haarata poeletilt pudeldatud lauavett," kirjeldas ta.