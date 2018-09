President Kaljulaid koristab maailmakoristuspäeval Ukrainas Dnepri jõekaldaid

Dnipro on Ukraina suuruselt kolmas linn, mis asub Dnepri jõekaldal, allavoolu Kiievist.

Oma lubaduse rahvusvahelisel koristuspäeval ("World Clean Up Day") kaasa lüüa on andnud ka president Kersti Kaljulaid. Presidendi kantseleist öeldi täna õhtul Delfile, et asukohavalikust ja sealsest päevakavast pikemalt antakse infot homme.

Kaljulaid väisas Ukrainat ka tänavu mais. Ta käis ka Donbassi sõjapiirkonnas. Kaljulaidi võõrustas kindralleitnant Sergi Najev, kellega Kaljulaid arutas Ukraina-Eesti sõjalist koostööd, praegust olukorda Donetski oblastis ja piirialadel ning tegevust, et aidata tsiviilelanikel oma tegevust jätkata.

Koristuspäeval saab ka ise koristada ning kaasa lüüa. Eestlaste "Teeme ära!" kampaaniast välja kasvanud ülemaailmne koristuspäev toimub 15. septembril 150 maailma riigis ning kaasatud on miljoneid inimesi.