OTSEBLOGI | Eestlased teevad ühe päevaga planeedi puhtaks! Miljonid inimesed asuvad eestlaste juhtimisel maailma koristama

Maailmakoristuspäev

Heliis Nemsitsveridze: Naine teeb silmad ette nii mõnele muidu laiskvorstile! Koristage enda ümbert!http://www.delfi.ee/article.php?id=83674915

Heliis Nemsitsveridze: Tere õhtust! Koristuspäev algab meie ajaarvamise järgi Fidžil juba täna. Valmistume hoogsalt ka Delfis ette ning vahendame uudiseid üle maailma.USA idarannikul möllab orkaan Florence, mistõttu on seal koristamine takistatud. Aga Ameerikamaa pole ainus kant, kus ilmastik muudab koristamise keeruliseks. Troopiline tsüklon möllab Hiinas, Hong-Kongis, Filipiinidel, Taiwanis ja Vietnamis, mistõttu on koristamine päevakorrast maas. Tsüklon mõjutab lausa 150 miljonit inimest.Orkaan Florence'i tõttu väljastas president Donald Trump avalduse, milles teavitab, et selline orkaan on üks suuremaid, mis USA-d on mõjutanud ning elude päästmine on riigis prioriteet number üks. Koristustalgud pole seejuures tühistatud, vaid ajutiselt edasi lükatud. Näiteks Taiwanis lükati koristuspäev 29. septembrile.

Heliis Nemsitsveridze: Oma osa koristuspäeva õnnestumiseks annavad ka staarid. Meile tuttavatest koristavad näiteks NOEP ja Ewert ning draakonid.http://www.delfi.ee/article.php?id=83674383

Heliis Nemsitsveridze: Võiks ju mõelda, et metsadega õnnistatud eestlane oskab neid kah hoida, aga kahjuks peab väitma vastupidist. http://www.delfi.ee/article.php?id=83589435

Heliis Nemsitsveridze: Riigijuhid üle maailma võtavad maailmakoristusest osa. Puhtaks ei tehta mitte ainult riike Euroopas, aga üritus toimub ka näiteks Süürias ja Iraagis. http://www.delfi.ee/article.php?id=83669657

Heliis Nemsitsveridze: Alati ei pea tormama metsa koristama, et elada natukene säästlikumalt. Siin loos räägib täitsa tavaline ema, kuidas riidest mähkmed talle südamelähedaseks said.http://www.delfi.ee/article.php?id=83653749

Heliis Nemsitsveridze: Peaminister lööb käed homsel koristuspäeval külge! http://www.delfi.ee/article.php?id=83671401

