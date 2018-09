Maailmakoristuspäev otsib talgujuhte vabatahtlike talgutegevust organiseerima

Kuna kõige rohkem on arvuliselt koristusalasid Tallinnas ja Harjumaal, siis enim ongi vaja talgujuhte just pealinnas ja selle lähistel. See aga ei tähenda, et muudes piirkondades kõik talgujuhid olemas oleks – kaugel sellest! Talgujuhiks on võimalik hakata Maailmakoristuspäeva registreerimisplatvormil ise, otse konkreetsele talgude registreerudes või saates kirja aadressile talgud@maailmakoristus.ee.

Maailmakoristuspäev ehk World Cleanup Day toimub 15. septembril 2018. Tegu on maailma ajaloo suurima kodanikualgatusega, mis on alguse saanud Eestist ja mida juhitakse Eestist. Eesti eestvedamisel hakkavad ühel ja samal päeval maakera puhtamaks koristama korraga 150 riiki. Maailmakoristuspäev on Eesti suurim juubelikingitus maailmale.