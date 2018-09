FOTOD | Prügikorjamine perega: Pirital koristati prügi, lapsed enda külge seotuna

"Me tuleme koristama - lapsed enda külge seotuna :) Lapsi on kantud alati, kõikides kultuurides ja mitut moodi. Lapsi kandes saab jagatud nii lähedus kui tehtud kõik tähtsa tööd. Me soovime, et ka meie lastele jääks planeet alles ja seda võimalikult puhtal kujul. Seo laps endale külge, võta kaasa vanemad lapsed ja kaasa ning asume koristama - koos lastega, meie laste nimel," leiab kirjelduse lapsekandmise kohta talgulehelt.