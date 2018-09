FOTOD ja VIDEO | "Maailmakoristuspäeval" osales üle 13 miljoni inimese

Maailmakoristuse juhi Eva Truuverki sõnul on numbritest olulisem siiski fakt, et eile saadeti korda midagi enneolematut, mille puhul on statistikast olulisem suhtumise muutmine, miks otsustasid inimesed erinevatel kontinentidel üheskoos ühel ja samal päeval koristama tulla.

„Planeedil ei ole vaja meid, vaid meil on vaja planeeti. Täna hommikul ma tõesti usun, et meil inimestena on rohkem lootust,“ lausus Truuverk. „Eestlasena olen ma uhke, et me tõesti kinkisime oma sajanda sünnipäeva puhul maailmale midagi kordumatut. Sellesse on panustanud 50 000 eestlast, kes tulid välja kõige esimestele Teeme Ära koristustalgutele aastal 2008, 5000 vabatahtlikku, kes on viimase kümne aasta jooksul aidanud koristusaktsiooni muuta ülemaailmseks harjumuseks, ning 500 vabatahtlikku, kes konkreetselt andsid endast kõik selle nimel, et eile sai teoks Maailmakoristus. Samuti on hindamatu panus ka meie partneritel ja toetajatel, kes on meisse uskunud. Me tegimegi ära.“

Oluline on rõhutada, et 15. septembriga ei lõppe veel Maailmakoristuspäeva töö, sest täna avaldati Keep it Clean Plan, mis annab riikidele, ettevõtetele, mittetulundusühendustele ja üksikisikutele konkreetsed soovitused, kuidas prügiprobleemiga jätkusuutlikult tegeleda nii, et prügireostus maailmas oluliselt väheneks.

Eestis tuli Maailmakoristuspäeval peamiselt metsa ja rannikuid koristama vähemalt 9500 inimest, kokku oli registreeritud 300 koristuspaika. Iga inimese kohta koguti keskmiselt 500 liitrit ehk viis sajaliitrist kotti jäätmeid.

Maailmakoristuse Eesti meeskonna juht Raimo Matvere usub, et eilse koristuspäevaga üks eesmärk – äratada üles veidi uinunud eestlasi – sai täidetud. „Mõte, et kuigi aastatega on olukord Eesti looduses läinud palju paremaks, on illegaalset rämpsu ka Eestis veel väga palju. Ma loodan, et suutsime prügipimedust ehk veidigi vähendada,“ sõnas Matvere.