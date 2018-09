BLOGI | "Maailmakoristuspäeval" osales üle 13 miljoni inimese

"Maailmakoristuspäeva" kokkuvõte

Prügi koristamine ei muuda mitte ainult maailma paremaks ja puhtamaks kohaks, vaid muudab ka inimeste mõttemaailma, mis on kõige alguseks!

Favoino: see on teekond, kus tuleb arvestada nii teooriat, praktikat kui ka poliitikat. Poliitika, ühiskond, indiviidid - kõigi ja kõigega tuleb arvestada!

Favoino: toon välja kolm asja: me võitleme n-ö pimeda prügimajanduse vastu, et kuidas seda üldse vähem tekitada; prügi korjamisest saab teha ka suuremaid, poliitilisi järeldusi: kuidas ja mis linnatänavatele on sattunud, mida teisiti teha; kolmandana, peame tegelema prügimajanduse ja materjaliteadusega.

Kuidas aga edasi minna? Keep It Clean tiimi esindaja Enzo Favoino annab näpunäiteid ja juhiseid

Ohvril: see on alles algus!

Ohvril: rõhutan aga, et need on esialgsed andmed ja kõikidest riikidest meil veel tulemusi ei olegi. Küll aga ei ole asi ainult numbrites, vaid selles, mida suutsime korda saata. Usun, et see võiks olla reostunud maailma lõpp ja puhtama ning parema aja algus.

Ohvril: Millised olid aga kõige aktiivsemad riigid? Indoneesiast oli kõige rohkem osalejaid - aitäh teile! 3,2 indoneeslast tuli kodudest välja. 3 miljonit osalejat oli Pakistanist. Kolmandale kohale tuli 1,5 miljoni osalejaga USA. 7,2 protsenti populatsioonist koristas maailma Kõrgõzstanis

Anneli Ohvril: tere tulemast uude, puhtamasse maailma! Miljonid inimesed tulid kodudest välja ja koristasid oma lähiümbrust, see on uskumatu! Inimesed tulid välja ja ütlesid, et neile meeldib puhtam ja parem keskkond. Roheline laine üle kogu maailma on uskumatu!Nüüd aga tulemustest: esialgseltel alndmetel oli meil 12,8 miljonit osalejat. Aga see number kindlasti veel kasvab.

Pressikonverents algab!

Palju õnne meile kõigile! Eestimaa pinnal on nüüd 4750 kuupmeetrit vähem prügi!https://www.facebook.com/maailmakoristuseesti/videos/2063414067231152/

Ka meie idanaabrid olid usinad talgulised. Venemaal koristati ära 1200 erinevat paika. https://www.facebook.com/letsdoitrussia/videos/2084930365124685/UzpfSTE4MjUyODAwMjM1NzQwMDoyOTQzOTAyNzExNzExNzI/