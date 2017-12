Virumaal sõitis auto üle katuse

Täna pärastlõunal sõitis Virumaal Sämi-Sonda-Kiviõli maanteel sõiduauto üle katuse, viga õnneks keegi ei saanud.

Täna pärastlõunal sadas maanteameti teatel Lääne-Eestis vihma, Ida-Eestis on temperatuurid kohati miinuses. Ilmsekt miinuskraadide tõttu libe tee ja sobimatu sõidukiirus viisid Virumaal kraavi ja üle katuse sõiduauto, mille juht õnneks kannatada ei saanud.

"Juht kõndis omal jalal minema ja lubas hiljem ka autole järele tulla," märkis Ida prefektuuri pressiesindaja.

Maanteeamet hoiatab, et kui praegu sajab kohati nii vihma kui lörtsi, siis õhtul läheb külmemaks, mis võib muuta teed libedaks. Ööl vastu homset tuleb kuni viis kraadi külma.

Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus tuletab autojuhtidele meelde, et talvistes oludes tuleks väga kaaluda möödasõidu vajalikkust. "Möödasõit vastassuunavööndis maanteekiirusel on kõige ohtlikum manööver liikluses. Möödasõidul talvetingimustes on ka külglibisemisse sattumise oht tavalisest suurem."