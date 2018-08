VIDEOD | Raplamaal juhtus ränk avarii, veoauto süttis põlema. Hukkus sõiduauto juht

Politsei pressiesindaja sõnul toimus sõiduauto ja veoauto kokkupõrge, mille tagajärjel rekka süttis ja esialgsetel andmetel on õnnetuses ka üks hukkunu. Delfi lugeja sõnul, kes ka ise õnnetuspaigal viibis, saabus kiirabi ja tuletõrje sündmuspaika umbes 23.34 paiku.

PPA Lääne prefektuuri pressiesindaja sõnul hukkus veoauto ja sõiduauto kokkupõrkes sõiduauto juht.

Delfi lugeja

"Hetkel töötavad õnnetuspaigas operatiivteenistused. Kuna veoauto põleb, siis palume sündmuspaigal kuulata politseinike ja päästjate korraldusi. Liiklus maanteel on mõlemas suunas suletud," teatas politsei. Ka maanteeamet teatas, et seoses liiklusõnnetusega Rapla maakonnas Märjamaa vallas Tallinn - Pärnu - Ikla maantee 46. kilomeetril on liiklus suletud. Liiklust reguleerib politsei.

Teise Delfi lugeja oli õnnetuspaika jõudes bussireisija ning nende sõiduk oli teine masin, mis sündmuskoha juurde jõudis. "Jäime seisma umbes 60 meetri kaugusele, siis oli näha, et põleb suur auto," kirjeldas õnnetuspaigal viibinud lugeja. Lugeja sõnul ei olnud kohapeal olles arugi saada, et ka mõni sõiduauto rekkale lisaks seal olla võis. "Kui me põlengust lõpuks mööda sõitsime, oli näha ainult selle raam," sõnas ta ja lisas, et leekide kuumus oli ka bussi tunda. Samuti sõnas kohapeal viibinud lugeja, et näha oli vähemalt kahte plahvatust.

Uudis on täiendamisel!