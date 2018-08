VIDEOD | Raplamaal juhtus ränk avarii, veoauto läks põlema. Hukkus sõiduauto juht

Kell 23.19 sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Märjamaa vallas Käbikülas, kus Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 46. kilomeetril põrkasid kokku veoauto ja sõiduauto Volkswagen Golf. Õnnetuses hukkus sõiduautot juhtinud 29-aastane mees, teatas Lääne prefektuuri pressiesindaja.

Veoauto süttis kokkupõrke tagajärjel põlema. Veoautot juhtinud kaine 48-aastane Läti kodanikust mees sai viga ja toimetati haiglasse. Kummaski autos rohkem inimesi ei olnud.

Rapla politseijaoskonna välijuhi Alar Smirnovi selgituse kohaselt kaldus Tallinna poolt Pärnu suunas liikunud sõiduauto vahetult enne kokkupõrget vastassuunavööndisse.

„Sõiduauto kaldus mingil põhjusel vastassuunavööndisse ja Pärnust Tallinna suunas sõitnud veoauto juhil ei õnnestunud kokkupõrget vältida. Miks sõiduauto oma sõidurajalt kõrvale kaldus, selle peab selgitama uurimine,“ rääkis politseinik. „Auto juhtimine eeldab täit tähelepanu. Kui juht asub autos tegelema mistahes kõrvaltegevusega, ei ole ta enam keskendunud kõige olulisemale – turvaliselt sihtpunkti jõudmisele,“ lisas Smirnov.

Õnnetus juhtus teelõigul, kus lubatud maksimaalne sõidukiirus on 90 km/h.

Juhtunu üksikasjad selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.

Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 46.-47. kilomeetril on seoses liiklusõnnetuse ja selle tagajärgede likvideerimisega kehtestatud terveks päevaks kiirusepiirang.

Õnnetuspaigal viibinud Delfi lugeja sõnul saabus kiirabi ja tuletõrje sündmuspaika umbes 23.34 paiku.

Delfi lugeja

Õnnetuspaigas viibinud bussireisija kirjeldas Delfile, et nende sõiduk oli teine masin, mis sündmuskoha juurde jõudis. "Jäime seisma umbes 60 meetri kaugusele, siis oli näha, et põleb suur auto," kirjeldas õnnetuspaigal viibinud lugeja. Lugeja sõnul ei olnud kohapeal olles arugi saada, et ka mõni sõiduauto rekale lisaks seal olla võis. "Kui me põlengust lõpuks mööda sõitsime, oli näha ainult selle raam," sõnas ta ja lisas, et leekide kuumus oli ka bussi tunda. Samuti sõnas kohapeal viibinud lugeja, et näha oli vähemalt kaht plahvatust.