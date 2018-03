VIDEO | Üliohtlik liiklusolukord Tartus: linnaliinibuss peatub napilt enne sõitvat rongi. Politsei: bussijuht pole tingimata süüdi, viga on ülesõidukoha planeeringus

Delfini on jõudnud lugejavideo, kus Tartus Aardla tänaval on linnaliinibussi juht raudteeülesõidul saanud pidama mõnikümmend sentimeetrit sõitvast rongist. Politsei sõnul on tegemist väga liiklusoktliku ülesõiduga ja bussijuht on püüdnud olukorra lahendada võimalikult ohutult.

Tartu avariipolitseinik Rando Jõemets ütles Delfile, et videos nähtav Aardla raudteeülesõit on äärmiselt ohtlik, kuna järjest asetsevad kaks raudteeülesõitu. „Hommikusel tipptunnil võib sel teelõigul tekkida liiklusummikuid ning kui mõlemad ülesõidud rongi tulles kinni lähevad, võib tekkida olukord, kus mõni autodekolonnis seisev masin ei saa edasi liikuda," kirjeldas Jõemets olukorda. Jõemetsa sõnul on videost näha, et bussijuht on püüdnud päästa, mis päästa annab ja manööverdanud võimalikult ohutusse kaugusesse, et ka rongile jääks liikumiseks vaba tee. "Selliseid olukordi ja võimalikku ohtu aitab vältida, kui raudteeülesõidule lähenedes hinnata põhjalikult, kas antud autokolonnis liikudes saab turvaliselt ülesõidu lõpuni teha," selgitas Jõemets Delfile. "Kui mitte, siis tuleb jääda ootele, kuni ees sõitvad autod on piisavalt edasi sõitnud ja raudteeülesõidu vabastanud nii, et saate selle kindlapeale lõpuni ohutult ületada," oli ta soovitus Tartus liiklejatele.