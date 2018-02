VIDEO | Tondi ülesõidul sõitis auto rongi nina eest üle tee

Tallinnas Tondi ülesõidul toimus eile õhtul ohtlik vahejuhtum, kus auto sõitis punase tulega üle raudteeülesõidu kõigest paar sekundit enne saabuvat rongi. Hullemast päästis olukorra vaid see, et peale ülesõitu on rongipeatus, mistõttu rongi kiirus oli väike.

Kogu lugu algas sellest, et õhtul kella kuue paiku üritas üks linna poolt tulnud must BMW veel enne rongi saabumist ülesõidust üle lipsata, aga ei jõudnud üle ja üritas seejärel ülesõidult tagasi tagurdada. Selle käigus langes BMW peale ülesõidu tõkkepuu, mis jäi ka peale rongi möödasõitu ja BMW lahkumist samasse pooleldi allalastud asendisse, kuhu ta BMW peale kukkudes jäänud oli. Lisaks allalastud tõkkepuule põles fooris kogu aeg punane tuli. Seetõttu kujunes liiklus ülesõidul mõneks ajaks ühesuunaliseks ning linnast välja sõitvad autod üritasid linna sisse sõitvate autode vahelt ülesõitu ületada. Liikluspilt peale musta BMW ärasõitu.

Kui saabus uus rong, pandi liiklus uuesti kinni, aga üks auto üritas veel enne rongi saabumist ikkagi sealt läbi sõita, nagu esimesest videost näha on.