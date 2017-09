VIDEO | Kristiines põrkasid kokku pakirobot ja auto, seaduse järgi oli robotil eesõigus

Eile kell 16 päeval põrkasid Tallinnas Nõmme teel kokku auto ja ülekäigurada ületanud pakirobot. Mõlemad pääsesid õnnetusest vigastusteta, kuid eesõigus oli siiski robotil, kinnitab pakirobotite tootja.

Starship Technologies ärijuht Allan Martinson selgitab, et siinkohal oli liiklusseaduse järgi õigus pakirobotil. "Kui on roheline tuli, siis peab autojuht jalakäija, ratturi ja ka robotliikuri üle laskma," räägib ta. Videost on näha, et ülekäigurajal põles roheline tuli.

Mida ütleb seadus aga robotliikurite ja foorita ülekäiguradade kohta? "Robotil pole reguleerimata ülekäigurajal eesõigust, välja arvatud ühel juhul - kui auto pöörab ülekäigurajale," kirjeldab Martinson.

Liiklusseadus kinnitab Martinsoni sõnu. § 17 lg 5 järgi peab mitterööbassõiduki juht peab andma teed jalakäijale, jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile, robotliikurile ning mopeedi- ja pisimopeedijuhile, kes ületab sõiduteed, millele juht pöörab, kui teeandmise kohustus ei ole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti. Robotliikurid lisati liiklusseadusesse tänavu suvel.

Martinson märgib, et konkreetse juhtumi puhul oli pigem tegemist lihtsalt õppetunniga nii autojuhile kui ka Starshipi ettevõttele. "See vahejuhtum aitab edasi täiustada meie tarkvara ja robotit. Me kindlasti ei taha kedagi süüdistada, sest tegemist on uue tehnoloogiaga tänavatel ja see vajab harjumist," räägib ta.

Martinsoni sõnul peab Starship lugu ohutusest ja on sellesse miljoneid eurosid investeerinud. "Pooled meie insenerid tegelevad ohutuse tagamisega. Me jälgime ümbrust nii radarite, kaamerate ja sensoritega," räägib ta. "Sensor tuvastas ka eile selle auto, kuid kuna robotil oli eesõigus, siis sõitis ta edasi. Teistel juhtudel on robot õpetatud mitte teed ületama."

Statistikat ka - Starshipil sai kolm päeva tagasi täis miljon teeületust üle kogu maailma. Kui palju on aga olnud autode ja pakirobotite vahel liiklusõnnetusi? "Maailma kohta mingit kataloogi meil ei ole, aga Eestis oli see teadaolevalt esimene," kinnitab Martinson.

Kel robotist kahju hakkas, võib rahulikult hingata. Pakirobot pääses õnnetusest vaid paari kriimuga. Auto kahjustada ei saanud.