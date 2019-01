VIDEO JA FOTOD | Ettevaatust! Teeolud on väga keerulised, Ida-Virumaa teedel on nähtavus kohati olematu

Ida prefektuur teatas oma Facebooki postituses, et patrullpolitseinikud on maanteedel liiklust rahustamas ja annavad teada, et teeolud on väga keerulised.

"Nagu ka videost näha võite, on siin tuisu pärast nähtavus kehv ja teed võivad kohati ka libedad olla. Politseinikud püüavad olla maanteedel võimalikult nähtavad ja sellega liiklust rahustada. Võimalusel aitavad politseinikud ka teelt välja sõitnud autosid lumest välja sikutada," kirjutati Ida prefektuuri sotsiaalmeedia lehel.

Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse andmetel on täna pärastlõunal teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt soolamärjad või soolaniisked. Ida-Eestis ja saartel võib kohati sadada lund ning teedel esineb ka lumiseid ja jäiseid teelõike.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna õhtul ja öösel pilves selgimistega ilm. Lääne- ja Kirde-Eestis sajab kohati lund ning mandril võib õhutemperatuur langeda kuni -13 kraadi. Teedel püsib libeduse oht!

Politsei palub varuda sõitmiseks piisavalt aega, kindlasti hoida pikivahet ning üksteisega arvestada. "Praegused ilmaolud eksimusi ei andesta!"