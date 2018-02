VIDEO | Hirmsad kaadrid: suurel kiirusel liikunud reka kaotab juhitavuse ja sõidab teelt välja

Riigi teehooldusfirma postitas sotsiaalmeediasse autojuhtide korrale kutsumiseks pardakaameratega salvestatud video möödunud nädalal Tallinna-Narva maanteel juhtunud õnnetusest, kus suurel kiirusel liikunud veoauto sõitis teed puhastanud teehooldemasinale otsa, kaotas seejärel juhitavuse ning paiskus teelt välja.

"Piirkiirus ei ole inimõigus. Austage teedemehi ja tänastes keerulistes ilmaoludes jälgige teehooldemasinaid ning töötsoonis palun sõitke aeglasemalt," kutsub riigi teehooldusfirma Eesti Teed sotsiaalmeedias inimesi üles ettevaatlikkusele.

Üleskutse ilmestamiseks lisas teehooldusfirma video eelmisel nädalal juhtunud õnnetusest, kus teeoludele mittevastava kiirusega sõitnud reka sõidab teehooldusmasinale otsa ja kaotab seejärel juhitavuse ning paiskub teelt välja üle vastassuunavööndi lumevalli.

"Seekord oli tegemist õnneliku õnnetusega ja inimesed viga ei saanud," kirjutatakse teehooldusfirma sotsiaalmeedia lehel.

AS Eesti Teed on asutatud Eesti Vabariigi valitsuse poolt turul tegutsenud viie teehooldele spetsialiseerunud äriühingu AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed ja AS Saaremaa Teed liitmise tulemusel.

Ettevõte pakub erinevaid teedega seotud teenuseid kõikjal Eestis.