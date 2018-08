Uue õppeaasta algus toob Tallinna tänavatele rohkem liiklusreguleerijaid ja korrakaitsjaid

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul on kaks kõige suurema mõjuga Gonsiori tänaval käivad rekonstrueerimistööd ja Tondi ristmiku kaevetööd.

„Oleme järgmisel nädalal väljas täisjõududega ja suurema mõjuga liikussõlmedel on väljas ka lisa liiklusreguleerijad,” selgitas Rüütelmaa, kuidas planeeritakse tekkivaid ummikuid ära hoida.

Küll aga möönis ta, et autostumise vastu ei saa ja variant, et liiklusseisakuid üldse ei ole, polegi võimalik. „Võrreldes suvega on septembris alati suurem liikluskoormus ja tuleb aega varuda,” ütles Rüütelmaa. „Milliseid lisatöid- või sulgemisi toovad kaasa aga avariitööd keegi ette aimata ei oska.”

Politseimajori Sirle Loigo sõnul on korrakaitsjad täiendavate jõududega tänavatel väljas juba laupäeval, kuna mõningates koolides toimub õppeaasta avaaktus 1. septembril. „Eeskätt suuname tähelepanu koolide ja ülekäiguradade juures toimuvale. Oleme piirkonniti ära kaardistanud aktuste ajad ja vastavalt sellele oma järelevalve planeerinud,” lausus Loigo. Ta lisas, et eeskujulikke liiklejaid premeeritakse maiustustega.