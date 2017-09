ÜLESKUTSE: Jaga enda mõtteid ja hetki liiklusest

Ummik Jõe ja Narva maantee ristmikul Foto: Priit Mürk

Sageli on liikluses see miski, mis võib muuta meie päeva kulgu. See ei pea olema isegi midagi suurt, vaid nahaalne käitumine või vastupidi, positiivne üllatus, on see, mis võib määrata, kuidas me tunneme end järgnevatel tundidel.