Ülemiste tunnel on Lasnamäe suunal täna kell 11-13 suletud; loe ka talviste teeolude kohta

Tarktee teatab täna ühest liikluspiirangust, millega Eesti teedel liiklejad arvestada võiksid.

Harju maakonnas Kuusalu teel Kuusalu viadukti all toimuvad täna kaablipaigaldustööd, mistõttu sõidusuund on suletud.

Täna kell 11-13 on suletud Lasnamäe suund Ülemiste tunnelis, et nädala eest juhtunud liiklusõnnetuse kahjustusi uurida. Liiklus on suunatud ümber Järvevana ja Tartu mnt kaudu, tööalal on kiiruspiirang.

Teeolud

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt lumised: mõnel pool puhtamad, sajupiirkondades lumisemad. Lund sajab mitmel pool üle Eesti, nähtavus teedel on kohati piiratud.

Prognoosi kohaselt tuleb täna pilves selgimistega ilm. Aeg-ajalt sajab lund, rohkem on sajuhooge hommikul, pärastlõunal jääb harvemaks.

Õhutemperatuur jääb päeval vahemikku -5 kuni -3 °C, rannikul tõuseb kohati nullini. Teeolud püsivad seega talvised ning vastavalt tuleb valida sõidustiil.

Meeldetuletuseks juhile liiklemisel talvistes teeoludes: ole ettevaatlik neljarajalise maantee teisel sõidurajal sõites. Kui esimene rada tundub hästi sõidetav, siis teine ei pruugi seda olla, sest väiksema liikluse tõttu toimivad libedustõrje materjalid seal aeglasemalt.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.