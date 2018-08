UEFA Superkarika jalgpallikohtumise eel tuleks aega varuda: Tallinna kesklinnas ja Lilleküla staadioni läheduses on oodata liiklusseisakuid

Real Madridi ja Atlético Madridi mängule tuleb ligikaudu 15 000 pealtvaatajat. Suurt hulka inimesi on oodata ka Vabaduse väljakule, kus toimub ühisvaatamine ja on fänniala. Ühisvaatamise kohta leiab infot www.tallinn.ee.

Õhtul kõnnib palju inimesi kesklinna ja Lilleküla staadioni läheduses. Selleks, et fännid jõuaksid kiiremini ja liiklusohtlikke olukordi tekitamata staadionile, peatavad politseinikud ajutiselt liikluse.

"Tallinnas on kokku ligikaudu 200 politseinikku, kes aitavad pealtvaatajatel kohale jõuda ning tagavad avalikku korda. Soovitan kõigil varakult kohale tulla. Staadioni ümbrus on liiklemiseks suletud ning selle vahetusläheduses ei saa parkida ega peatuda. Kõige mõistlikum on tulla ühistranspordiga või parkida auto kaugemale," lausus Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder.

Vabaduse väljakul ja Lilleküla staadioni ümbruses on droonide lennutamine keelatud. Ajutine taksopeatus avatakse Kauba tänaval, mis asub vahetult enne ristumist Asula tänavaga.

"Staadionile tulijatel palume aega varuda kontrolliks, kuna see võib aega võtta. Kindlasti ei tohi kaasas olla esemed, mis võivad ohtu seada teisi ning staadionile ei lasta sisse suurte spordikottidega," selgitas Eesti jalgpalli liidu peasekretär Anne Rei.