Trammiga kokkupõrkes hukkunud mootorattur osutus juhtimisõiguseta ja varasemalt erinevate liiklusrikkumiste eest karistatud meheks

"Ekspertiisi käigus selgub, kas mees oli õnnetuse hetkel kaine. Arvame, et õnnetuse üheks põhjuseks võis olla liigne sõidukiirus. Täpsemate asjaolude välja selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust," ütles Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Barbara Lichtfeldt täna Delfile.

Täna öösel kella 00.20 paiku juhtus Pärnu maantee ja Vineeri ristmikul raske liiklusõnnetus

Esialgsetel andmetel sõitis mootorrattur suurel kiirusel üle Pärnu maantee silla kesklinna poole ning põrkas kokku vasakpööret sooritanud trammiga. Kokkupõrke järel süttis mootorratas põlema. Sõidukit juhtinud mees hukkus saadud vigastustesse sündmuskohal.

„Antud ristmik on koht, kus me sageli mõõdame kiirust. Täna öösel toimunud õnnetust nägid pealt ka patrullpolitseinikud, kes tegelesid samal ajal ühe tabatud kiiruseületajaga. Sellised õnnetused näitavadki, et ainult järelevalvega ei ole võimalik liiklusõnnetusi ära hoida. Liiklusohutus algab eelkõige meist endist,“ lausus Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Õnnetuse ajal oli valgusfoor lülitatud kollasele vilkuvale režiimile. Juhtunu üksikasjad, sealhulgas juhi võimalik joove, selgitatakse välja menetluse käigus. Mootorrattur kasutas kaitsekiivrit.

Liiklus oli kohapeal häiritud.