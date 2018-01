Teeolud on kiirelt halvenemas, esialgu lihtsalt tugev tuul ja kohati pinnatuisku

Tarktee hetkeseisuga tänaseks liikluspiiranguid ei nimeta, küll aga tasub lugeda kokkuvõtet teeoludest.

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel sõidujälgedes puhtad ja soolaniisked või kohati kuivad, kuid sõidujälgede vahel paljudes kohtades samuti soolalumesegused.

Ilm on esialgu sajuta, kuid tuul on tugev ja kohati on pinnatuisku.

Ilmaprognoosi kohaselt on lähitundidel oodata teeolude kiiret halvenemist. Saartel on lumesadu ja tuisk algamas, mandri läänerannikule jõuab see lähitundidel ja laieneb seejärel päeval üle Eesti.

Sadu on tihe. Keskpäeva paiku jõuab saartele soojem õhumass, sadu muutub vesiseks ja temperatuur tõuseb üle 0°C – jäiteoht teedel muutub suureks. Pärast keskpäeva saartelt alates sadu järk-järgult lakkab.

Meeldetuletuseks juhile liiklemisel talvistes teeoludes: tänase ilmaga varu sõiduks aega. Õigeaegseks sihtkohta jõudmiseks välju tavapärasest varem, et saaksid valida keerulistele teeoludele vastava sõidukiiruse.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.