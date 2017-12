Teeolud ja liikuspiirangud: teed on saju tõttu libedad ja nähtavus halb

Foto on illustreeriv.

Tarktee loetleb tänaseks kolmes paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Teekatted on põhi- ja suurematel tugiteedel varahommikul soolamärjad, soolaniisked või märjad. Teetemperatuurid on kohati miinuses.

Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, Põhja- ja Lääne-Eestis ka lund, mistõttu teed on kohati lörtsised ja nähtavus on piiratud. Teehooldajad on üle Eesti väljas ja tegelevad libedusetõrjega.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab ka päeval nii vihma, lörtsi kui ka lund. Saju tõenäosus on suurem Ida-Eestis. Pärastlõunal läheneb saartele uus sajuala, mis edasi mandrile levib. Sadu tuleb valdavalt vihma ja lörtsina.

Päeval tõuseb õhutemperatuur Lääne-Eestis kuni +4° C-ni, aga Ida-Eestis jääb miinuspoolele.

Meeldetuletus juhile: hoia tavapärasemast suuremat pikivahet. See ja väike sõidukiirus annavad ohuolukorras hädavajalikku lisaaega reageerimiseks.

Liikluspiirangud

Rapla maakonnas Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Päädeva-Orgita lõigul (km 64,0-64,1) toimuvad piirdetööd. Töötsoonis kehtib kiiruspiirang.

Harju maakonnas Tallinn-Paldiski maanteel Hüüru külas (km 15,2) toimuvad tee kõrval kaablipaigaldustööd. Töötsoonis kehtib kiiruspiirang.

Harju maakonnas Tallinna ringteel Lagedi-Pildiküla lõigul (km 6,0-9,6) toimuvad asfaltkatte parandustööd. Töötsoonis kehtib kiiruspiirang. Liiklust korraldavad reguleerijad.