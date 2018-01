Teeolud ja liikluspiirangud: teed on kuivad, ilm miinuses, kohati on libedusohtu

Tarktee loetleb tänaseks hetkeseisuga ühe liikluspiirangu, millega liiklejad arvestada võiksid.

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt kuivad, kohati soolaniisked. Ilm on sajuta, Põhja-Eestis on kuni 10 kraadi külma.

Prognoosi kohaselt püsib täna pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm.

Õhutemperatuur jääb päeval vahemikku -2 kuni -6° C. Kohati püsib teedel libeduseoht.

Liikluspiirangud

Harju maakonnas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Patikal (km 18,0-18,5) on seoses valgustimasti vahetusega sõidurada suletud ja kiirus piiratud.