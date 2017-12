Teeolud ja liikluspiirangud: keskpäevani sajab, nähtavus piiratud

Tarktee loetleb tänaseks ühe liikluspiirangu, millega Eesti liiklejad arvestada võiksid.

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel soolamärjad või soolalumesegused. Mitmel pool on udu ja saju tõttu nähtavus teel piiratud.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab hommikutundidel Lääne-Eestis vihma ja lörtsi, Ida-Eestis lund või lörtsi. Pärast keskpäeva sajuvõimalus väheneb. Paiguti püsib jäiteoht.

Ida pool maakondades on vähesed miinuskraadid, lääne pool on õhutemperatuur ülekaalukalt plusspoolel. Teedel on suur libeduseoht.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele: halva ilmaga sõitmine nõuab kõrgendatud tähelepanu. Palun arvesta ilmastikuoludega.

Liikluspiirangud

Viljandi maakonnas Kildu-Oksa-Tõramaa maanteel (km 0,0-24,6) on läbipääs kõrge veetaseme tõttu raskendatud.