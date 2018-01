Teeolud ja liikluspiirangud: Ida-Eestis ole valvel jäätunud teede suhtes

Tarktee loetleb tänaseks kahes paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt niisked.

Ilmaprognoosi kohaselt hommikutundidel Eesti kagu- ja kirdeosas langeb õhutemperatuur nulli lähedale. On üksikuid sajuhooge. Lõuna-Eestis võib tekkida udu. Idapoolsetes maakondades märjad teepinnad jäätuvad!

Päeval sajab mitmel pool vähest lörtsi ja vihma, Kesk-Eestis võib sekka tulla ka lund. Õhutemperatuur on plusspoolel.

Meeldetuletuseks juhile: austa teisi liiklejaid ja arvesta, et nemad on ka teel kuhugi nagu sina. Ohutum liiklus algab igaühe enda liikluskäitumisest.

Liikluspiirangud

Harju maakonnas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel (km 14,9-15) toimuvad tipptunnivälisel ajal vahemikus 9-16 eraldusribal põrkepiirde parandustööd. Tööpiirkonnas on kiiruspiirang ja kitsendatud on teine sõidurada, kasutusel on valgustatud ohutustreiler.

Pärnu maakonnas Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel (km 191-192) on kiiruspiirang seoses piirdetöödega.