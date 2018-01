Teeilmakeskus: jah, homme on päriselt nii halb ilm, et liiklusest tasub eemale hoida

Teeilmakeskus andis homseks hoiatuse – võimalusel vältida liiklusesse minekut. Delfi uuris teeilmakeskuse juhilt Margus Kehilt, kui kergekäeliselt, või vastupidi, kui raske südamega antakse välja niivõrd tõsiseid hoiatusi.

Täna õhtul jõuab Eestisse tugev lumesadu ja tuisk. Teeilmakeskuse juhi Margus Kehi sõnul on libeduse oht teedel nii täna õhtul kui ka homme väga suur.

See homne hoiatus on tavatult tugev, soovitate liiklusest eemale hoida. Kas see on mingis mõttes nn igaks juhuks välja antud, või mõtlete tõsiselt, et liiklusse ei maksa minna?

Me siiski väldime n-ö igaks juhuks hoiatusi. Hoiatame inimesi ainult siis, kui tõesti näeme, et teeolud muutuvad väga keeruliseks.

Kust läheb see piir, et nüüd on olukord nii kriitiline ja antakse välja hoiatus?

See on tegelikult mitmete asjade kokkulangevus. Näiteks täna ongi tugev tormituul, intensiivne sadu (kohati sentimeeter või enam tunnis). Väikese härmatisega siiski hoiatust välja ei saadeta.

Hoiatuse saadame välja sellistel juhtude, kui on teada, et on keerulised ilmastikuolud, näiteks tugev tuul ja tuisk, lisaks must jää sõiduteedel. Ka teid on keerulisem hooldada, kui on mitu asja koos.

Möödunud kuu jooksul on olnud mitmeid liiklusõnnetusi, mis on lõppenud surmaga. Ometigi annate teie, ja edastame meie, edasi hulganisti hoiatusi, et valitaks ilmastikule sobiv liikumiskiirus ning võimalusel maanteedelt eemale hoida. Tundub, nagu inimesed ei kuulaks.

Jah, nii see paraku on. Eks teate seda isegi. Inimesed justkui eeldavad, et on suvised teeolud, siiski alati see nii ei ole. Teehooldus on niisamuti keeruline, sest tuisuga ei mõju näiteks teedele puistatud sool nii, nagu see peaks.