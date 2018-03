Teed on valdavalt kuivad, päeval jõuavad Põhja-Eestisse lumi ja lörts

Tarktee loetleb tänaseks kolmes paigas liikluspiiranguid, millega teelviibijad arvestada võiksid.

Pärnu maakonnas Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Oese-Are lõigul (km 98,2-108,5) algavad geoloogilised uuringud. Töö on liikuv, töötsoonis on kiiruspiirang ning üks sõidusuund suletakse ajutiselt puuraugu tegemise ajaks.

Rapla maakonnas Rapla-Järvakandi-Kergu maanteel Lihuveski sillal (km 22,4) toimuvad remonttööd. Töötsoonis on kiiruspiirang.

Ida-Viru maakonnas Narva-Narva-Jõesuu-Hiiemetsa maanteel (km 19,0-26,3) algab teeremont. Töötsoonis on kiiruspiirang, üks sõidusuund on suletud. Juhtidele on soovituslik ümbersõit Peeterristi-Kudruküla kaudu. Teekond pikeneb ligikaudu 10 kilomeetri võrra.

Teeolud

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel kuivad. Teetemperatuur jääb miinuspoolele.

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval Lõuna-Eestis peamiselt sajuta ilm. Põhja-Eestisse jõuab loodest lörtsi- ja lumesadu mis levib aeglaselt kagu poole. Õhutemperatuur langeb Loode-Eestis kuni –1° C kraadini. Teedel suureneb libeduseoht.

Meeldetuletuseks juhile liiklemisel talvistes teeoludes: hoia tavapärasemast suuremat pikivahet, see annab ohuolukorrale reageerimiseks hädavajalikku lisaaega.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.