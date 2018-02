Teed on valdavalt kuivad, aga tänane ilm päris krõbe, kuni -25 kraadi

Tarktee hetkeseisuga tänaseks liikluspiiranguid ei nimeta, küll aga tasub lugeda kokkuvõtet teeoludest.

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt kuivad.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna vähese pilvisusega ilm. Kohati sajab lund. Saartel ja rannikul puhub kirde ja idatuul puhanguti kuni 18 m/s, paiguti esineb pinnatuisku.

Õhutemperatuur on hommikul paiguti kuni -22° C, Ida-Eestis kuni -25° C. Päeval läheb pisut soojemaks.

Maanteeamet palub sõidukijuhil praegustes ilma- ja teeoludes arvestada pidurdusteekonna kolm-neljakordistumisega võrreldes suviste tingimustega. Palume hoida tavapärasemast suuremat pikivahet ning valida teeoludele vastav sõidustiil.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.