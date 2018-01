Teed on libedad, lõunapiiri lähedal on nähtavus lumesaju tõttu kehvem

Tarktee hetkeseisuga tänaseks liikluspiiranguid ei nimeta, küll aga tasub lugeda kokkuvõtet teeoludest.

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel Lõuna- ja Lääne-Eestis lumised, Põhja- ja Kesk-Eestis valdavalt soolaniisked.

Lõunapiiri lähedal on lumesadu tihedam ja nähtavus teedel kehvem, põhja pool sajab vaid kohati kerget lund. Kohati on nõrka tuisku. Temperatuurid on miinuspoolel, libeduse ohuga tuleb arvestada kõikjal.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab täna hooti lund, sadu on enamasti nõrk. Tihedam on sadu hommikutundidel mandri lõunapiiri lähedal, õhtuks jäävad sajud harvemaks. Paiguti on nõrka tuisku. Õhutemperatuur jääb vahemikku 0 kuni -4° C.

Meeldetuletuseks juhile: keskendu autoroolis juhtimisele. Mobiiltelefoniga rääkimiseks kasuta hands-free-süsteemi või peata sõiduk ohutus kohas. Kõik vajalikud GPS-i seadistused tee enne sõitmist.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.