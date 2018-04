Teed on kuivad, temperatuur plussi jõudmas. Loe ka liikluspiirangute kohta!

Tarktee loetleb tänaseks kahes paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Järva maakonnas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel (km 69,4-69,5) on elektriõhuliini ehitustööd. Ajavahemikus 11.30–12.00 seisatakse liiklus kuni 10 minutiks. Liiklust reguleeritakse.

Harju maakonnas Muuga sadama teel (km 2,5-2,6) on maanteekaalupunkti hooldustööd. Töötsoonis on kiiruspiirang, üks sõidusuund on suletud.

Teeolud

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel kuivad. Teetemperatuur on miinuses.

Ilmaprognoosi kohaselt tõuseb päeval tee- ja õhutemperatuur kõikjal plusspoolele.

Meeldetuletuseks juhile: määravaim riskitegur liikluses on kiirus, aga selle saab juht ju ise valida!

