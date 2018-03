Teed on kuivad, täna tuleb selge ja kuiv ilm, õhutemperatuur võib tõusta kuni +1 kraadini

Tarktee loetleb tänaseks hetkel ühe liikluspiirangu, mida liiklejad teada võiksid.

Pärnu maakonnas Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Libatse-Are lõigul (km 98,2-108,5) toimuvad kuni neljapäevani geoloogilised uuringud. Töö toimub tee kõrval, kiirust ei piirata.

Teeolud

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel kuivad. Ilm on sajuta ja külm, õhu- ja teepinna temperatuurid on enamasti -10° C juures.

Prognoosi kohaselt tuleb täna selge ja kuiv ilm. Õhtu poole võib siiski kohati sadada vähest lund. Õhutemperatuur tõuseb päeval vahemikku -4 kuni +1°C.

Meeldetuletuseks juhile: ohutum ja stressivabam liiklus algab iga inimese liikluskäitumisest: meie omavahelisest suhtlemisest, üksteise märkamisest ja arvestamisest liikluses.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.