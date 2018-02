Teed on kuivad, külm ilm jätkub, aga tõuseb päeval kohati kuni -12 kraadini

Tarktee hetkeseisuga tänaseks liikluspiiranguid ei nimeta, küll aga tasub lugeda kokkuvõtet teeoludest.

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel puhtad ja enamasti kuivad, kohati soolaniisked.

Ilm on sajuta ja külm, õhutemperatuur jääb -20° C ümbrusesse. Ristmikel ja kiirendus- ja aeglustusradadel tasub endiselt olla tähelepanelik libeduse suhtes, sest neis paikades on kinnisõidetud lund.

Prognoosi kohaselt püsib täna külm ja valdavalt selge ilm. Ilm on suurema sajuta, vaid rannikul võib kohati kerget lund tulla.

Tugeva tuule tõttu on mitmel pool pinnatuisku. Õhutemperatuur jääb päeval enamasti vahemikku -17 kuni -12° C.

Meeldetuletuseks juhile talvistes teeoludes: möödasõit vastassuunavööndis maanteekiirusel on ohtlikem manööver liikluses. Möödasõit talvetingimustes toob ka tavalisest suurema külglibisemisse sattumise ohu.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.