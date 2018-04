Teed on kuivad, ilm selge; Jõgeva maakonnas on liikluspiirang

Tarktee loetleb tänaseks hetkel ühe liikluspiirangu, mida liiklejad teada võiksid.

Jõgeva maakonnas Tallinna-Tartu maantee Pikknurme-Puurmani lõigul toimub täna teepeenarde parandamine, töötsoonis on 50 km/h kiiruspiirang.

Meeldetuletuseks juhile: ära juhi sõidukit, kui oled väsinud. Pikema reisi ajal tee vahel puhkepeatusi.

Ilmateenistus.ee teatab, et täna on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub idakaaretuul 1-6, saartel 5-11 m/s. Õhutemperatuur on -5 kuni null kraadi, saartel paiguti +2 °C.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.