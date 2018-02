Teed olid hommikul valdavalt soolaniisked, püsib libeduseoht

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolaniisked, teatas maanteeamet.

Ilmaprognoosi kohaselt võib täna üksikutes kohtades sadada vähest lund, saartel ka lörtsi.

Kohati on kerget pinnatuisku. Lääne-Eestis õhutemperatuuri -1 ja 1 kraadi vahel, kus püsib ka jäiteoht, mujal on temperatuur miinuspoolel.

Teedel on libeduseoht. Maanteeamet manitseb, et see on kõige suurem sildadel, viaduktidel, metsavahelistel teelõikudel, ristmike kiirendus- ja aeglustusradadel, bussipeatuste läheduses, raudteeülesõitudel jm. Neis kohtades toimub rohkem pidurdamisi ja kiirendamisi ning lumi ja jää lihvitakse kiiremini libedaks.