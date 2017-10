Tartumaal ärandati ühe ööga samast alevikust kaks BMW marki sõidukit

Esmaspäev algas kahele Tartumaa perele eriti ebameeldivalt, sest samast alevikust varastati ühe ööga kaks autot. Mõlema margiks oli BMW.

Ööl vastu 2. oktoobrit ärandati Tartumaal Ülenurme vallas Räni alevikus kaks sõiduautot BMW. Juhtunu üksikasjade selgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust.

Huvitavaks teeb asjaolu ka see, et ka eelmine auto, mis samast alevikust möödunud aastal ärandati, oli samuti BMW. Tol korral sai politsei Leedust pärit autovargad kätte, kuid tagaajamise protsessis lasti masin kuuliauke täis. Kuid autoomaniku pettumustvalmistav kogemus ei lõppenud veel seal, sest ka kindlustus otsustas maksta kompensatsiooniks oodatust kümneid tuhandeid eurosid vähem. Loe siit: "Kindlustus on kuuliaukudega BMW eest nõus ärimehele tasuma vaid poole"