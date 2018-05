Tartu rattaralli toob Tartu-, Valga- ja Põlvamaal kaasa liikluspiirangud

Täna toimub 37. Tartu Rattaralli, millega kaasnevad liikluspiirangud Tartu, Valga ja Põlva maakonnas.

Tartu maakond:

• Tartu–Ülenurme maantee kilomeetrini 1,37 on üks sõidusuund kella 10.45–18.00 suletud . Liiklus on korraldatud vastavalt ajutisele liikluskorraldusele.

• Jõhvi–Tartu–Valga maantee kilomeetritel 219,30–220,30 on kehtestatud kiirusepiirang.

Valga maakond:

• Liiklusele on kella 11.50–14.00 suletud Poslovitsa–Pühajärve maantee kilomeetrini 2,30 ning kella 11.50–14.15 Otepää–Nüpli–Sihva maantee kilomeetrini 3,67. Ümbersõidud on korraldatud mööda kohalikke teid vastavalt ajutisele liikluskorraldusele.

• Tatra–Otepää–Sangaste maantee kilomeetritel 25,87–26,88 on üks sõidusuund kella 10.45–14.20 suletud. Ümbersõit Valga suunal on korraldatud Tartu maantee ja Mäe tänava kaudu. Teekond pikeneb ligikaudu 0,5 kilomeetrit.

• Otepää–Kääriku–Kurevere maanteel kilomeetrini 2,12 on üks sõidusuund kella 10.45–14.00 suletud. Ümbersõit Pühajärvelt Otepää poole on korraldatud Pedjamäe kaudu. Teekond pikeneb ligikaudu 1,5 kilomeetrit.

Põlva maakond:

• Vooreküla–Puskaru maantee kilomeetrini 16,71 on üks sõidusuund kella 12.45–17.15 suletud . Ümbersõit Ihamarust Liiva poole on korraldatud Põlva kaudu. Teekond pikeneb ligikaudu 14 kilomeetrit.

• Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee kilomeetritel 219,3–220,3 on kehtestatud kiirusepiirang ning liiklust korraldab reguleerija.