Tänased teeolud on talve kohta head, kuid lumesadu võib piirata nähtavust

Varahommikul olid teekatted Eesti põhi- ja suurematel tugiteedel soolaniisked või soolalumesegused. Kohati sajab lund ja nähtavus võib teedel olla piitatud.

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval pilves selgimistega ilm. Hommikul sajab kohati lund, saju võimalus on suurem rannikualadel. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning hommikul võib paiguti olla udu ja härmatist. Ilm püsib külm, päeval jääb õhutemperatuur alla -10 kraadi.