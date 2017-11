Tänased teeolud ja liikluspiirangud

Tarktee teatab täna liikluspiirangust Lääne-Viru maakonnas, millega liiklejad arvestada võiksid.

Lääne-Viru maakonnas Tallinna-Narva maanteel Kärmu-Aaspere lõigul (km 80,3-80,5) toimuvad piirdetööd. Töötsoonis kehtib kiiruspiirang.

Teeolud

Teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel on varahommikul märjad, kuivad või niisked. Kohati on libeduse oht. Õhutemperatuur on 2-5, ida pool -1 ... +1 °C.

Päeval levib ilmaprognoosi kohaselt vihma- ja lörtsisadu saartelt mandrile ja laieneb edasi ida-kirde suunas, sisemaal tuleb sekka lund.

Puhub lõuna- ja kagutuul 5-12, rannikul puhanguti 15, saartel ja Liivi lahe ümbruses kuni 20 m/s. Teedel püsib libeduse oht.

Libeduse oht on suurim sildadel, viaduktidel, metsavahelistel teelõikudel, ristmike kiirendus- ja aeglustusradadel, bussipeatuste läheduses, raudteeülesõitudel jm.