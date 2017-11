Tänased teeolud ja liikluspiirangud

Talvine tee: foto on illustratiivne

Tarktee loetleb tänaseks liikluspiirangu Harju maakonnas, millega liiklejad arvestada võiksid.

Harju maakonnas Tallinna-Narva maanteel Maardu-Võerdla lõigul (km 17,2–18,7) tehakse kell 14 lõhkamistöid. Lõik on liiklusele suletud umbes viie minuti vältel.

Teeolud

Teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel on varahommikul valdavalt soolaniisked, niisked või kuivad, Lääne maakonnas lumised, kus puhub ka tugev tuul. Saartel sajab lörtsi ja vihma.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab päeval Lääne-Eestis veel lörtsi ja vihma. Sajuala levib Lääne-Eestist ida poole. Õhutemperatuur kõigub pluss- ja miinuspoolel. Teedel on libeduseoht! Ilm on tuuline, mistõttu võib teele langeda puid ja oksi.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele liiklemisel talvistes teeoludes: vali alati teeoludele vastav sõidukiirus. Seda, milline on tee olukord just hetkel ja punktis, kus sõidukijuht parasjagu on, teab ainult tema ise.