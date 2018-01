Täna sajab kohati lund, teedel leidub jäidet ja on oht härmatise tekkeks

Tarktee tänaseks hetkel liikluspiiranguid ei nimeta, küll aga tasub tutvuda teeolude alase infoga.

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel soolaniisked või soolalumesegused.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab hommikutundidel Kirde-Eestis kohati lund, rannikul võimalik ka lörts. Õhutemperatuur on Ida-Eestis miinuses, kuid hakkab läänepoolt alates tõusma. Päeval võib ida pool veidi sadada kerget lund. Õhutemperatuur on 0° C lähedane.

Kohati on jäide ja püsib härmatise tekke oht!

Meeldetuletus juhile: ole tähelepanelik! Ka väikesed temperatuurimuutused nullkraadi ümber võivad tekitada liiklusoludes suuri muutusi.