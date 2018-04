Täna on kuues paigas liikluspiiranguid

Pilt on illustratiivne

Tarktee loetleb tänaseks kuues paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Harju maakonnas Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel (km 26,0-26,5) on kiiruspirang liikluskorraldusvahendite kandurite paigaldamise tõttu.

Lääne-Viru maakonnas Pärnu–Rakvere–Sõmeru maanteel Kadrina viaduktil (km 157,3-159,0) on seoses teeremondiga üks sõidusuund suletud. Liiklus on reguleeritud fooridega. Töötsoonis on kiirus piiratud.

Saare maakonnas Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare maanteel (km 118,1-129,1) on teekatte taastusremont ja teelaienduse ehitus (km 118,2). Töötsoonis on üks sõidusuund suletud ja kiirus piiratud.

Põlva maakonnas Tartu–Räpina–Värska maanteel (km 78,2-85,6) on kiiruspiirang tee rekonstrueerimise tõttu.

Rapla maakonnas Rapla–Järvakandi–Kergu maanteel (km7,8-7,9) on trasside ja kommunikatsioonide ehitamise tõttu üks sõidusuund suletud ja kehtestatud kiiruspiirang. Tööd toimuvad tee kõrval.

Põlva maakonnas Karisilla-Petseri teel (km 0,0-3,2) on kiirus piiratud tee rekonstrueerimise tõttu.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.