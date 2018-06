Täna on Harjumaal neljas paigas liikluspiirangud

Tarktee loetleb tänaseks Harjumaal neljas paigas liikluspiiranguid, millega liiklejad arvestada võiksid.

Harju maakonnas Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel Kanama–Ääsmäe lõigul (km 18,0–27,0) on teeremont. Töötsoonis on kiiruspiirang.

Harju maakonnas Kose–Jägala maanteel Paasiku–Kehra lõigul (km 29,4–30,8) toimuvad pindamistööd. Töötsoonis on kiiruspiirang.

Harju maakonnas Jüri–Vaida maanteel (km 0,5–6,0) ja Patika ühendusteel (km 1,0–2,7) muutub liikluskorraldus täna kell 12.00–23.59 ürituse „Filter Temposõidu Karikasari IV etapp“ tõttu. Liiklust korraldavad reguleerijad.

Harju maakonnas Patika ühendusteel (km 1,0–2,7) on teeremont. Töötsoonis on kiiruspiirang. Üks sõidusuund on suletud. Liiklus on reguleeritud.

Eelteade

Põlva maakonnas on Võõpsu–Käre maantee (km 1,5) truubiremondi tõttu liiklusele suletud alates 14. juuni kella 8-st kuni 19. juuni kella 20-ni. Ümbersõit on korraldatud Toomasmäe küla ja Silla tee kaudu. Teekond pikeneb ligikaudu 14,4 kilomeetri võrra.

Täpsemat informatsiooni teeolude ja liikluspiirangute kohta vaata Tarktee lehelt arvutis või mobiilis, või helista maanteeinfo lühinumbril 1510.